Rize'de komşuluk sohbeti: Erdoğan Güneysu'da vakit geçirdi

Rize'de komşularla buluşma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Perşembe akşamı ana baba ocağı Rize'ye gelmesinin ardından hafta sonunu memleketinde geçirdi. Güneysu ilçesinde kaldığı süre boyunca yakın çevresi ve komşularıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaretin akışı:

Erdoğan, Güneysu'daki ziyaretler sırasında mahalle sakinleriyle selamlaştı ve gündelik konular üzerine sohbetler gerçekleştirdi. Görüşmeler, resmi programların dışında, samimi bir çerçevede sürdü.

Yolculuk ve sonraki program:

Ziyaretlerin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'dan ayrılarak hava yoluyla Samsun'daki programlarına katılmak üzere yola çıktı. Ziyaret, memleket özlemini gideren kısa ama yoğun bir hafta sonu niteliğindeydi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, HAFTA SONUNU GEÇİRDİĞİ MEMLEKETİ RİZE'NİN GÜNEYSU İLÇESİNDE KOMŞULARINI ZİYARET ETTİ.