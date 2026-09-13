Şam'da başlayan temaslar: Hakan Fidan ve Esad Hasan Şeybani bir araya geldi

resmi temasların başlangıcı:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Şam'da temaslarına başladı. Başkentteki program çerçevesinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

görüşmenin içeriği ve vurgular:

Taraflar, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası temaslar gerçekleştirdi. Görüşmede iki bakanın karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu ve temasların resmî zeminde ilerlediği bildirildi.

ortak basın toplantısı:

Görüşmenin ardından Fidan ile Şeybani ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda görüşmenin yapıldığı ve temasların başladığı vurgulandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ŞAM ZİYARETİ KAPSAMINDA SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ESAD HASAN ŞEYBANİ İLE BİR ARAYA GELDİ.