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Şam'da başlayan temaslar: Hakan Fidan ve Esad Hasan Şeybani bir araya geldi

Şam'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelip ortak basın toplantısı yaptı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:44

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Merve Çelik

Şam'da başlayan temaslar: Hakan Fidan ve Esad Hasan Şeybani bir araya geldi

resmi temasların başlangıcı:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Şam'da temaslarına başladı. Başkentteki program çerçevesinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

görüşmenin içeriği ve vurgular:

Taraflar, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası temaslar gerçekleştirdi. Görüşmede iki bakanın karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu ve temasların resmî zeminde ilerlediği bildirildi.

ortak basın toplantısı:

Görüşmenin ardından Fidan ile Şeybani ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda görüşmenin yapıldığı ve temasların başladığı vurgulandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ŞAM ZİYARETİ KAPSAMINDA SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ESAD HASAN ŞEYBANİ...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ŞAM ZİYARETİ KAPSAMINDA SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ESAD HASAN ŞEYBANİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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