İpsala'da yaklaşık 10 bin saman balyası küle döndü, kundaklama şüphesi

İpsala'da saman yangını

İpsala ilçesine bağlı Sultanköy yakınlarında sabaha karşı çıkan yangında, tahmini olarak 10 bin saman balyasıın alevlere teslim olduğu bildirildi. Olayla ilgili ilk bilgiler, yangının geniş çapta zarar verdiğini gösteriyor.

oluşan zarar ve boyutu:

Yerel kaynaklara göre yangında binlerce balya yanarken, maddi kaybın kapsamına ilişkin net rakamlar henüz açıklanmadı. Yangının etkilediği alan ve balyaların miktarı, sahipleri ve yetkililer tarafından tespit edilmeye çalışılıyor.

soruşturmanın yönü:

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı; yangının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandığı yönündeki iddia nedeniyle şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İPSALA İLÇESİNE BAĞLI SULTANKÖY YAKININDA SABAHA KARŞI ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE SAMAN BALYASI YANARKEN, OLAYLA İLGİLİ JANDARMA EKİPLERİNCE İNCELEME BAŞLATILDI.