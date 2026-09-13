Nurbade Büber Tiran'da çifte madalyayla Manisa'yı gururlandırdı

Nurbade Büber Tiran'da çifte başarıya imza attı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Üniversiteler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Manisa Celal Bayar Üniversitesi sporcusu Nurbade Büber, bireysel ve takım müsabakalarında iki farklı madalyayla kürsüye çıktı. Büber, katıldığı kategoride ülkesini ve kulübünü uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

Şampiyonanın kapsamı ve Büber'in dereceleri:

Turnuva, 8-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi ve organizasyona 26 ülkeden 141 üniversite katılım gösterdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına tatamiye çıkan Nurbade Büber, kadınlar kumite 61 kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu. Ardından katıldığı kadınlar takım kumite müsabakalarında ise ekip halinde Avrupa üçüncülüğü elde ederek ikinci kez kürsüye çıktı.

Manisa ve Türk karate camiasındaki yankıları:

Büber'in elde ettiği bu çifte derece, hem Manisa hem de Türk karate camiası tarafından sevinçle karşılandı. Başarılı sporcu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor adına kazandığı madalyalarla bölgesel ve ulusal düzeyde takdir topladı; elde edilen sonuçlar kurumların ve sporun uluslararası görünürlüğünü artırdı.

ARNAVUTLUK’UN BAŞKENTİ TİRAN’DA DÜZENLENEN ÜNİVERSİTELER AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI’NDA MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SPORCUSU NURBADE BÜBER, KADINLAR KUMİTE 61 KİLOGRAMDA AVRUPA ŞAMPİYONU OLURKEN, TAKIM KUMİTEDE AVRUPA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ELDE ETTİ.