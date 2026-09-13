Hakkari'de birlik vurgusu: Fatih Öztepe il başkanlığını sürdürecek

Fatih Öztepe güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, yapılan kongrede yeniden il başkanlığına seçildi. Toplantı, Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlendi.

Kongre programı ve anmalar:

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını MHP MYK üyeleri Çağrı Acı ve Muhammet Çağatay Yıldız yaptı. Öztepe konuşmasında, 12 Eylül 1980 darbesinde hayatını kaybeden ülkücüleri rahmet ve minnetle andı.

Öztepe, Hakkari'nin Türkiye için önemine vurgu yaparak farklı köken, dil, mezhep, aşiret ve siyasi görüşlere rağmen ortak paydanın vatan ve ortak gelecek olduğunu belirtti. Partinin siyaset anlayışının ayrıştırıcı değil, birleştirici olacağını ifade etti.

Parti mesajları ve oy sayısı:

MHP MYK Üyesi Çağrı Acı, Iğdır'da meydana gelen kazada şehit olan Yüksekovalı Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'ı anarak ailesine başsağlığı diledi ve 12 Eylül döneminde hayatını kaybeden ülkücüleri de rahmetle yâd etti.

Muhammet Çağatay Yıldız ise Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in milli hedeflerinden taviz vermeden devam ettiğini belirtti; "Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlıktır" dedi.

Tek liste halinde gidilen kongrede Fatih Öztepe 243 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Öztepe, konuşmasında "Bize düşen kibirlenmek değil, tevazu göstermek; ayrıştırmak değil, birleştirmek" sözleriyle birlik çağrısını yineledi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) HAKKARİ İL BAŞKANLIĞI KONGRESİNDE MEVCUT BAŞKAN FATİH ÖZTEPE, YENİDEN İL BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.