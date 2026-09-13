Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Hakkari'de birlik vurgusu: Fatih Öztepe il başkanlığını sürdürecek

MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, Hakkari Halk Eğitim Merkezi'ndeki kongrede 243 delegenin oyunu alarak yeniden seçildi; birlik ve tevazu vurgulandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Hakkari'de birlik vurgusu: Fatih Öztepe il başkanlığını sürdürecek

Fatih Öztepe güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, yapılan kongrede yeniden il başkanlığına seçildi. Toplantı, Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlendi.

Kongre programı ve anmalar:

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını MHP MYK üyeleri Çağrı Acı ve Muhammet Çağatay Yıldız yaptı. Öztepe konuşmasında, 12 Eylül 1980 darbesinde hayatını kaybeden ülkücüleri rahmet ve minnetle andı.

Öztepe, Hakkari'nin Türkiye için önemine vurgu yaparak farklı köken, dil, mezhep, aşiret ve siyasi görüşlere rağmen ortak paydanın vatan ve ortak gelecek olduğunu belirtti. Partinin siyaset anlayışının ayrıştırıcı değil, birleştirici olacağını ifade etti.

Parti mesajları ve oy sayısı:

MHP MYK Üyesi Çağrı Acı, Iğdır'da meydana gelen kazada şehit olan Yüksekovalı Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'ı anarak ailesine başsağlığı diledi ve 12 Eylül döneminde hayatını kaybeden ülkücüleri de rahmetle yâd etti.

Muhammet Çağatay Yıldız ise Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in milli hedeflerinden taviz vermeden devam ettiğini belirtti; "Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlıktır" dedi.

Tek liste halinde gidilen kongrede Fatih Öztepe 243 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Öztepe, konuşmasında "Bize düşen kibirlenmek değil, tevazu göstermek; ayrıştırmak değil, birleştirmek" sözleriyle birlik çağrısını yineledi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) HAKKARİ İL BAŞKANLIĞI KONGRESİNDE MEVCUT BAŞKAN FATİH ÖZTEPE...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) HAKKARİ İL BAŞKANLIĞI KONGRESİNDE MEVCUT BAŞKAN FATİH ÖZTEPE, YENİDEN İL BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Demirci liderliğinde vakıf 30. yılında yeni hedeflerle yola devam
images

Düğün yerine Erdoğan'ı karşıladılar
images

Hakan Fidan'dan uyarı: İsrail politikaları olumlu gidişatı engelliyor
images

Şam'da başlayan temaslar: Hakan Fidan ve Esad Hasan Şeybani bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun sağlık altyapısını genişletti: 1.458 yataklı şehir hastanesi açıldı

Sinop'ta ders zili öncesi okul çevrelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı

Tarsus'ta aile trajedisi: Sahil Güvenlik uzman çavuş eşini öldürüp yaşamına son verdi

Araban sarımsağında tohumda dönüşüm: zambak anaçla üretimde yeni dönem

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı