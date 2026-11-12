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Düzceli öğrenci Meryem Tural'ın resim başarısı Türkiye üçüncülüğü getirdi

Düzce BİLSEM öğrencisi Meryem Tural, Cumhuriyetin 103. yılı resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu; İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer kutladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Düzceli öğrenci Meryem Tural'ın resim başarısı Türkiye üçüncülüğü getirdi

Düzce'yi gururlandıran resim başarısı:

Düzce Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Meryem Tural, Cumhuriyetimizin 103. yılı kapsamında düzenlenen resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir derece elde etti. Genç sanatçının başarısı kentte sevinçle karşılandı.

Makam ziyareti ve tebrik:

Başarısı dolayısıyla Meryem Tural, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer tarafından makamında kabul edildi. Özer, öğrenciyi başarısından dolayı tebrik etti ve kendisine bir hediye takdim etti. Özer, sanatla kendini ifade eden ve yeteneklerini emekle geliştiren öğrencilerin her zaman gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Danışman ve aileye teşekkür:

Meryem Tural'ın derecesinde emeği bulunan danışman öğretmeni Cevher Gözmen ile ailesi de tebrik edildi. Düzce eğitim camiasında memnuniyetle karşılanan bu derece, öğrencinin sanat alanındaki yeteneğini ve çalışkanlığını bir kez daha ortaya koydu.

DÜZCE BAHÇEŞEHİR BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİSİ MERYEM TURAL, CUMHURİYETİMİZİN 103. YILI...

DÜZCE BAHÇEŞEHİR BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİSİ MERYEM TURAL, CUMHURİYETİMİZİN 103. YILI KAPSAMINDA DÜZENLENEN RESİM YARIŞMASINDA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜNÜ ELDE ETTİ. GENÇ YETENEK, BAŞARISINDAN DOLAYI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER TARAFINDAN TEBRİK EDİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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