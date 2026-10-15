Acıpayam'da alevler büyümeden söndürüldü

olay yeri ve ilk bilgiler:

Denizli’nin Acıpayam ilçesi Aşağı Mahallesinde bir otomobilde yangın çıktı. Olay, çevredeki vatandaşların alevleri fark edip yetkililere bildirmesiyle hızla ekiplerin müdahalesine sahne oldu.

yangının gelişimi:

Yangının başladığı neden henüz belirlenemeyen bir durum olarak kayıtlara geçti. Alevler ilk anda hızlı bir şekilde yayıldı, ancak çevreden gelen ihbar kısa müdahale süresini mümkün kıldı.

itfaiyenin müdahalesi ve soğutma çalışmaları:

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Acıpayam Şubesi ekipleri olay yerine kısa sürede intikal ederek yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşı sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü ve ardından kapsamlı soğutma çalışmaları yapıldı.

Olayda araçta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlattı ve süreç hakkında bilgi paylaşılacağı bildirildi.

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.