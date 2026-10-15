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Ayazağa'da stüdyo tahliye edildi: dalgıç polisler Murat Boz ve sakinleri kurtardı

İstanbul'daki sağanakta Maslak-Ayazağa'da stüdyosu suyla dolan Murat Boz ve binadaki vatandaşlar, dalgıç polislerin botuyla güvenli bölgelere sevk edildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:35

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ayazağa'da stüdyo tahliye edildi: dalgıç polisler Murat Boz ve sakinleri kurtardı

Olayın gelişimi:

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kentin birçok noktasında su baskınlarına yol açtı. Maslak-Ayazağa bölgesinde program çeken sanatçı Murat Boz ile stüdyonun bulunduğu binadaki vatandaşlar, dün akşam saatlerinde binayı su basması sonucu mahsur kaldıklarını duyurdu.

Sosyal medyaya yapılan yardım çağrılarının ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, kısa sürede müdahale planı oluşturdu. Olay, bölgedeki ulaşım ve tahliye çalışmalarını da hızlandırdı.

Kurtarma çalışması ve müdahale:

Mahsur kalanların güvenli bölgelere ulaştırılması için yürütülen kurtarma çalışmalarına, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekipleri destek verdi. Ekiplerin kullandığı dalgıç polis botu ile Maslak-Ayazağadaki stüdyo ve binadaki vatandaşlar güvenli bölgelere nakledildi.

Yetkililer, benzer aşırı hava koşullarında vatandaşların acil durum çağrılarını yakından takip ettiklerini ve koordineli müdahalelerin öncelikli olduğunu belirtti. Olayda can kaybı veya ciddi tahliye problemleri bildirilmedi.

AYAZAĞA’DA PROGRAM ÇEKERKEN BULUNDUĞU STÜDYOYU SU BASINCA MAHSUR KALAN ŞARKICI MURAT BOZ VE...

AYAZAĞA’DA PROGRAM ÇEKERKEN BULUNDUĞU STÜDYOYU SU BASINCA MAHSUR KALAN ŞARKICI MURAT BOZ VE VATANDAŞLARI DALGIÇ POLİSLER KURTARDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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