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Beyoğlu'nda Karaköy esnafı gece rögar kapaklarını açıp sabah dükkanları temizledi

Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı'nda sağanak yolları göle çevirdi; esnaf gece rögar kapağını açıp sabah pompa ve kovalarla dükkanları temizledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beyoğlu'nda Karaköy esnafı gece rögar kapaklarını açıp sabah dükkanları temizledi

Beyoğlu Karaköy'de sağanak sonrası seferberlik:

İstanbul Beyoğlu'nda etkili olan sağanak yağış, Karaköy Perşembe Pazarı çevresinde yolların göle dönmesine neden oldu. Bölgedeki esnaf, su baskınını önlemek için akşam saatlerinde birlikte harekete geçti ve göle dönen yolun üzerindeki rögar kapağını açmaya çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; esnafın el birliğiyle çalışması, sokağın birikintilerden arındırılmasına yönelik ilk müdahale olarak kayda geçti.

Sabah saatlerinde tahliye ve temizlik çalışması:

Erken saatlerde kepenklerini kaldıran dükkan sahipleri, içeri dolan suyu boşaltmak için pompa ve kovalar kullanarak temizliğe başladı. Esnaf, bazı bölümlerde dalğıç pompa ile yaklaşık 1 metreyi bulan suyu tahliye ettiklerini belirtti.

Bir esnaf, yaşananları şöyle özetledi: 'Yaklaşık 1 metredeki suyu dalgıç pompayla attık. Her yağmurda mağdur oluyoruz. Bunu çözüme kavuşturamadılar. Dün su boşalttık. Pompanın çekmediği yerleri kovayla alıyoruz.'

Çalışmalar sırasında hem dükkân içlerinde hem de sokakta suyun yönlendirilmesi ve tahliyesi öncelikli iş olarak yürütüldü; birçok esnaf pompaya güvenerek, diğerleri kovalarla kalan suyu toparladı.

Esnafın tekrar eden soruna tepkisi:

Perşembe Pazarı esnafı, benzer sağanaklarda düzenli olarak mağdur olduklarını ifade ediyor ve kalıcı bir çözüm bekliyor. Gece müdahalesi ve sabah temizlikleri acil önlemler sağlasa da esnaf, altyapının güçlendirilmesi ve kalıcı tahliye düzenlemeleri talep ediyor.

Görüntüler, bölgedeki anlık müdahaleyi gösterirken, esnaf çözüm beklentisini yineleyerek yetkililerden daha kalıcı adımlar atılmasını istiyor.

BEYOĞLU&#039;NDA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE SU BASKINLARI YAŞANDI.

BEYOĞLU'NDA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE SU BASKINLARI YAŞANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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