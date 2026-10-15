Alkollü sürücü kaza yerinde polise kafa attı, ev hapsiyle cezalandırıldı

Osmangazi'de kaza sonrası polis müdahalesi gerilime dönüştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, park halindeki bir araca çarpan sürücü Erman Yüksel ile araç sahibi arasında tartışma çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi ve kaza için tutanak tutuldu.

Olayın gelişimi:

Tutanak tutulmasının ardından Erman Yüksel olay yerinden ayrıldı; kısa süre sonra oğlu Özkan Efe Y. ve babası Burhan Y. ile birlikte geri döndü. Yeniden başlayan tartışma sırasında Yüksel sinirlenip çevredeki duvarlara kafa atmaya başladı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri, durumu kontrol etmek ve güvenliği sağlamak amacıyla telsizden takviye ekip istedi. Bu talebe sinirlenen Yüksel, polis memurlarının "sakin ol" uyarılarına aldırmayarak genç bir görevliye kafa attı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gözaltı ve adli süreç:

Takviye ekiplerin gelmesiyle Erman Yüksel, oğlu Özkan Efe Y. ve babası Burhan Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheliler mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme sonucunda polise kafa atan Erman Yüksel hakkında ev hapsi kararı verilirken, oğlu Özkan Efe Y. ile babası Burhan Y. serbest bırakıldı. Olayda ilk müdahaleyi sağlayan vatandaşların ihbarı 112 Acil Servis Hattı aracılığıyla yapılmıştı.

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ve polis tutanakları, adli süreçte delil olarak kullanıldı. Yetkililer, görevli memurlara yönelik saldırıların güvenlik güçlerinin müdahale kabiliyetini ve kamu düzenini zedelediğini belirtiyor.

O ANLAR ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.