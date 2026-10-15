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Tokat-Niksar kara yolunda Dönekse mevkisinde peş peşe kazalar: 3 yaralı

Tokat-Niksar kara yolunun Dönekse mevkisinde sabah iki ayrı kaza meydana geldi; kazalarda 3 kişi yaralandı, yaralılar Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tokat-Niksar kara yolunda Dönekse mevkisinde peş peşe kazalar: 3 yaralı

kaza detayları:

Tokat-Niksar kara yolunun Dönekse mevkisinde sabah saatlerinde aynı noktada iki ayrı trafik kazası meydana geldi. İlk kaza, sürücüsü E.D. olan 04 EC 148 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki toprak zemine çarpması ve takla atması sonucunda gerçekleşti; kazada sürücü yaralandı.

Aynı mevkide yaşanan ikinci kazada ise sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 DM 5923 plakalı Citroen ile 52 AEJ 399 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savrulurken iki sürücü de yaralandı.

müdahale ve taşıma:

Olay yerine sevk edilen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkardı. Her iki kazada toplam 3 kişi yaralanarak Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

soruşturma ve değerlendirme:

Yetkililer, kazalarla ilgili soruşturma başlattı. Aynı mevkide peş peşe yaşanan olaylar, yol güvenliği ve sürücü dikkatinin önemini öne çıkarırken yetkililer incelemenin sonuçlarına göre ek önlemlerin değerlendirilmesini sağlayacak.

TOKAT-NİKSAR KARA YOLUNDA AYNI MEVKİDE MEYDANA GELEN İKİ AYRI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

TOKAT-NİKSAR KARA YOLUNDA AYNI MEVKİDE MEYDANA GELEN İKİ AYRI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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