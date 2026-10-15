Vali Köşger: Denizli OSB üretimi ve yatırımı güçlendirmeye devam ediyor

Vali Köşger OSB yönetimini ziyaret etti

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, daha önce makamında ağırladığı Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulundu. Toplantı, Denizli OSB toplantı salonunda gerçekleşti ve bölgenin öncelikli gündem maddeleri kapsamlı biçimde ele alındı.

Görüşmede öne çıkan başlıklar:

Taraflar, OSB sınırları ve çevresinde yürütülen çalışmaların durumu, yapımı süren yatırımlar ile sanayicilerin beklentileri hakkında bilgi paylaştı. Toplantıda özellikle Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilecek projeler, altyapı iyileştirmeleri ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik adımlar detaylandırıldı. Yönetim kurulu üyeleri, bölgedeki yatırımcıların taleplerini ve altyapı ihtiyaçlarını Vali Köşger'e aktardı.

Vali Köşger, Denizli'nin güçlü sanayi altyapısı ve ihracat potansiyelinin ülke ekonomisine katkısına vurgu yaparak, organize sanayi bölgelerinin istihdam ve yeni yatırım çekme noktasında kritik rol oynadığını belirtti. Valinin verdiği mesaj, kamu kurumları ile sanayi kuruluşları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde oldu.

Yatırım ve sürdürülebilirlik vurgusu:

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Vali Köşger'in ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bölgenin geleceğini güvence altına alacak projelere öncelik verdiklerini söyledi. Yaymanoğlu, altyapı, çevre ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmaların üretim kapasitesini ve sanayicilerin rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini aktardı.

Toplantı, Denizli OSB ile valilik arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve Dünya Bankası destekli projelerin ilerleyişinin takip edilmesi kararıyla sona erdi. Taraflar, şehrin ekonomik potansiyelini yükseltme hedefiyle yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, DAHA ÖNCE KENDİSİNİ MAKAMINDA ZİYARET EDEN DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YAYMANOĞLU VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU.