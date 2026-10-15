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Kuşadası körfezi'nde yunus ölümleri ve trol tekneleri endişesi

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası Körfezi'nde trol tekneleri yoğunluğu ve kirliliğin yunus ölümlerini artırdığını vurguladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası körfezi'nde yunus ölümleri ve trol tekneleri endişesi

Körfezde artan ölüm vakaları ve endişe

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası Körfezi’nde son dönemde trol teknelerinin yoğunlaşmasının ardından yunus ölümlerinin arttığını savundu. Sürücü, denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin yoğunlaştığını ve bunun deniz memelileri üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

bulunan ölü yunuslar ve tespit edilen izler:

Sürücü’nün aktardığına göre, son günlerde farklı kıyılarda bir dizi ölüm vakası kaydedildi: Gümüldür kıyılarında dişi bir Tırtak (Delphinus delphis), Selçuk Pamucak’ın güney sahillerinde erkek bir Çizgili Yunus (Stenella coeruleoalba) ve Pananos Plajı’nda 2,40 metre boyunda erkek bir Tırtak ölü bulundu. Böylece üç yetişkin yunusun öldüğü tespit edildi.

Ölü yunuslar üzerinde yapılan gözlemlerde deri yüzeylerinde çizik ve sürtünme izleri görüldü; Sürücü bu izlerin bireylerin balıkçı ağlarına takılmış olabileceğine işaret etti. Uzun süre su yüzeyine çıkamayan yunusların nefes alamayıp boğularak ölebileceği riskine dikkat çekildi.

tehditler, koruma ihtiyacı ve çağrı:

Sürücü, yunus ölümlerinin yalnızca ağlara takılma ile açıklanamayacağını; deniz kirliliği, plastik atıklar, habitat bozulması ve insan kaynaklı diğer baskıların da önemli tehditler oluşturduğunu vurguladı. Özellikle Pananos Plajı’nın yaz aylarında yoğun insan ve araç baskısına maruz kaldığını, kumul ekosistemi açısından korunması gereken bir alan olduğunu belirtti.

EKODOSD Başkanı, körfezin balıkçılık alanı olmasının ötesinde deniz memelilerinin yaşam alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve ilgili kurumlara şu çağrıyı iletti: balıkçılık faaliyetlerinin ve hedef dışı av ölümlerinin araştırılması, denetimlerin artırılması ve hassas kıyı ekosistemlerinin korunması.

Son olarak Sürücü, "Denizler yalnızca insanların kullanımına ait değildir. Onlar, yaşamlarını bu sularda sürdüren sayısız canlının da evidir. Yunusları ve denizlerimizi korumak hepimizin sorumluluğudur" sözleriyle koruma sorumluluğunun altını çizdi.

BAŞKAN SÜRÜCÜ, YUNUS KAYIPLARINA DİKKAT ÇEKTİ

BAŞKAN SÜRÜCÜ, YUNUS KAYIPLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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