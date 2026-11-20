olay ve ilk bulgular:

Muğla'nın Milas ilçesinde, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının bahçesinde sabah saatlerinde bir erkeğe ait hareketsiz beden fark edildi. Kuruma gelen personelin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 38 yaşındaki Şenol Yargın olduğu öğrenildi.

soruşturma ve otopsi:

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı ve Yargın'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi ve adli tıp incelemelerinin ardından netlik kazanacak.

Soruşturmayı yürüten ekipler, delil toplama ve olay yeri incelemesine devam ediyor; yetkililer tarafından yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASININ BAHÇESİNDE 38 YAŞINDAKİ ŞENOL YARGIN’IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU.