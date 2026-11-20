Bilecik'te ehliyetsiz sürücünün kaçışı

Bilecik - Bozüyük - Eskişehir kara yolu Soğuksu mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç kaldırıma çarparak durdu. Olay, Bilecik kent merkezinden Bekdemir köyü istikametine doğru giden araçta gerçekleşti.

Kaza ve ilk belirlemeler:

Gelen ilk bilgilere göre, 11 SK 931 plakalı otomobilin sürücüsü L.C.D. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırıma vurdu; kaza yerine gelen ekipler araçta kimsenin bulunmadığını tespit etti. Yapılan kısa araştırmada sürücünün ehliyetsiz olduğu ve bu nedenle olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Sürücünün durumu ve soruşturma:

Kaza sonrası L.C.D., aradığı arkadaşıyla birlikte Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Hastane kayıtlarına göre sürücünün ayak bileğinde çatlak olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olayın meydana geliş şartlarını netleştirmek için çalışmayı sürdürüyor.

Yetkililer, kazayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine ve olay yerindeki fiziksel bulgulara dayanarak soruşturmayı derinleştireceklerini bildirdi. Kaza raporunda yer alacak tespitler, sürücünün ehliyet durumunun ve kusur oranının belirlenmesinde belirleyici olacak.

BİLECİK'TE SEYİR HALİNDE KONTROLÜNE ÇIKAN ARAÇ KALDIRIMA VURURKEN, EHLİYETSİZ OLDUĞU SONRADAN ÖĞRENİLEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI.