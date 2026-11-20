Aydın'da dört alanda ücretsiz yaşam boyu öğrenim kursu

Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen Yaşamboyu Öğrenim Kursları çerçevesinde vatandaşlara dört farklı alanda ücretsiz eğitim verilecek. Program her yaştan katılıma açık olup, kursları başarıyla tamamlayanlara sertifika verilecek.

Kurs içerikleri ve amaçları

Programda yer alan başlıklar arasında Yapay Zeka ile Problem Çözme, Etkili ve Hızlı Okuma, Etkileşimli ve Eleştirel Okuma ile İletişim Yöntem ve Teknikleri bulunuyor. Eğitimler; yapay zekânın günlük hayat ve problem çözme süreçlerindeki uygulamalarından, okuma alışkanlıklarının geliştirilmesine ve eleştirel değerlendirme becerilerine kadar geniş bir yelpazede bilgi ve uygulama sunmayı hedefliyor.

Kayıt, uygulama yerleri ve katılım koşulları

Eğitimlerin tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve kurslar Kültür Merkezi Çocuk Kütüphanesi ile Aydın İl Halk Kütüphanesi binalarında yapılacak. Kurslarda kontenjanların sınırlı tutulacağı belirtildi; bu nedenle ilgililerin kayıt yaptırmaları öneriliyor. Kayıt ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0256 223 18 70 numaralı telefondan yetkililerle iletişime geçebilir.

Program, bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, yeni yetkinlikler kazanmalarına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya odaklanıyor. Sertifikalandırma süreci ise katılımcıların aldıkları eğitimi belgeleyerek hem öğrenim süreçlerine hem de olası mesleki başvurulara destek olacak.

AYDIN İL HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE HALK EĞİTİM MERKEZİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN YAŞAMBOYU ÖĞRENİM KURSLARI KAPSAMINDA VATANDAŞLARA DÖRT FARKLI ALANDA ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİLECEK. YAPAY ZEKÂ İLE PROBLEM ÇÖZMEDEN HIZLI OKUMAYA, İLETİŞİM TEKNİKLERİNDEN ELEŞTİREL OKUMAYA KADAR FARKLI BAŞLIKLARDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK EĞİTİMLERİN SONUNDA KATILIMCILARA SERTİFİKA DA VERİLECEK.