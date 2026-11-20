Eğitim programının amacı:

Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı, kurum içinde afet bilincini artırmayı ve acil durumda doğru davranış biçimlerini yerleştirmeyi hedefledi. Eğitimde katılımcılara afet öncesinde alınması gereken tedbirler ile tahliye hazırlıkları hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Pratik uygulama: çök-kapan-tutun:

Eğitim kapsamında deprem anında uygulanması gereken davranış kalıpları anlatıldı; özellikle çök-kapan-tutun uygulaması üzerinde duruldu. Katılımcılara güvenli alanlara yönelim, korunaklı pozisyon alma ve hareket etmemeye ilişkin pratik örnekler gösterildi.

Tatbikat ve tahliye süreci:

Teorik bilgilendirmenin ardından kurum binasında deprem anı simülasyonu yapılarak deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta tahliye güzergâhları, toplanma noktaları ve iletişim yöntemleri uygulamalı olarak sınandı.

Gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatla personelin afet anındaki refleksleri güçlendirilirken, kurum içi hazırlık düzeyinin artırılması amaçlandı.

KAHRAMANMARAŞ İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK DÜZENLENEN AFET FARKINDALIK EĞİTİMİNDE DEPREM ANINDA DOĞRU DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ ANLATILIRKEN, EĞİTİMİN ARDINDAN DEPREM ANI VE TAHLİYE TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.