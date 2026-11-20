İslahiye hemzemin geçidinde kaza:

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen kazada, işitme engelli olduğu öğrenilen H.A., hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışırken trenin çarpması sonucu altında kalarak yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

İddiaya göre H.A., tren yolundan geçen trenin uyarılarını ve seslerini duymadı. Düşük hızla ilerleyen trenin çarpması sonucunda genç, trenin altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Trenin altından çıkarılan H.A.'nın hafif yaralı olduğu belirlendi ve ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerindeki çalışmalar ve görgü belgeleri üzerinden yetkililer tarafından soruşturma sürdürülüyor.

Hemzemin geçitlerde uyarı sistemlerinin ve karşıdan karşıya geçişin dikkatle yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE TRENİN ÇARPTIĞI İŞİTME ENGELLİ GENÇ YARALANDI. TRENİN ALTINDAN ÇIKARILAN VE HAFİF YARALANDIĞI BELİRLENEN H.A., İLK MÜDAHALE SONRASI İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI.