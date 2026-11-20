Soruşturmanın yeni gelişmesi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ-PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan dört kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen isimler:

Gözaltına alınanlar arasında Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Sıdalı ve eski Sözcü Medya Grubu Genel Müdürü Mustafa Asım Akgül ile birlikte İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli bulunuyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü uygulamasının tamamlanması sonrası İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Soruşturma kapsamındaki şirket işlemleri:

Soruşturma sürecinde, bağlantılı firma olarak belirtilen Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş. hakkında TMSF kayyum ataması yapıldığı kaydedildi.

Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Genel Müdür dahil 4 şüpheli adliyeye sevk edildi