Kahramanmaraş'ta su tarifelerinde indirim kararı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel talimatıyla toplanan KASKİ Genel Kurulu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yaptığı oturumda 6 maddeyi görüşerek su tarifelerinde düzenleme yapılmasına karar verdi.

uygulama kapsamı ve oranlar:

Alınan karara göre yeni tarifeler 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Düzenleme kapsamında iş yeri aboneliklerinin kademelerinde %20, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yeri aboneliklerinin kademelerinde %25 ve yerleşim yeri dışında kalan mesken kademelerinde %60'a varan indirim uygulanacak.

toki ve emlak konut abonelikleri için eşik değişikliği:

Ayrıca TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa edilen yapıların ortak kullanım aboneliklerinde ilk kademe sınırı 15 metreküpten 50 metreküpe çıkarıldı. Bu değişikliğin, ortak sayaçlı yapılarda ilk kademe avantajının genişlemesine etkisi olması amaçlanıyor.

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte farklı abonelik gruplarının su maliyetlerinde belirgin düşüşler bekleniyor; faturalama ve uygulama detayları ise uygulama sürecinde netleşecek.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FIRAT GÖRGEL’İN TALİMATLARIYLA KASKİ GENEL KURULU’NDA ALINAN KARARLA; İŞ YERLERİNDE YÜZDE 20, KÖYDEN MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLEŞİM YERLERİNDE YÜZDE 25, YERLEŞİM YERİ DIŞINDAKİ MESKENLERDE İSE YÜZDE 60’A VARAN SU İNDİRİMİ 1 OCAK 2027’DEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK.