Külliye'de yeni görev çizelgesi: 96 kaymakamın ilçeleri belirlendi

Külliye'de kura töreni tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı '111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde, 42 aylık eğitim sürecini tamamlayan 16'sı kadın toplam 96 kaymakam adayının yeni görev yerleri kura ile belirlendi. Tören, konuşmaların ardından adayların ilçelerinin çekilen kurayla ilan edilmesi ve aile fotoğrafı ile sona erdi.

Erdoğan'dan mesleğe ve millete vurgu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende mülki idare amirliğinin taşıdığı sorumluluğu ön plana çıkardı. Konuşmasında yöneticilikte ahlaki sürekliliğin önemine değinen Erdoğan, devlet gelenekleri ve beklentilerin zamanla değişse de idareciden istenen temel vasıfların —güven, adalet, emanete riayet ve vatandaşın yanında olma— aynı kaldığını belirtti. Öğüt verirken genç kaymakamlara, görevlerini milletin varlığını, dirliğini ve refahını kendi rahatlarının önünde tutarak yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Erdoğan, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk başta olmak üzere görevleri uğruna hayatını kaybeden mülki idare amirlerini rahmetle anarak adayların ailelerine ve eğitiminde emeği geçenlere teşekkür etti.

Mesai anlayışı, adalet ve hesap verebilirlik:

Törendeki en güçlü vurgulardan biri mesai anlayışıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülki idare amirliğinin "ateşten gömleği giydiniz" ifadesiyle özetlenen bir sorumluluk gerektirdiğini belirtti ve mesainin saatlerle sınırlanamayacağını, kaymakamların başında bulundukları il ve ilçe için 24 saat görev bilinciyle çalışması gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz, gecesi gündüzü olmaz, tatili, hafta sonu hiç olmaz" diyerek fedakârlığın önemini vurguladı.

Adalet terazisinin korunması konusunda da net talimatlar veren Erdoğan, vatandaşların etnik kökeni, inancı, hayat tarzı veya siyasi tercihi ne olursa olsun adaletin aşınmaması gerektiğini belirtti: "Vatandaşlarımızın etnik kökeni, siyasi tercihi karşısında adaleti asla elden bırakmayacak, herkesin hakkına hukukuna riayet edeceksiniz." Kamu hizmetinin içine kayırmacılık ya da husumetin girmesine müsaade edilmemesinin altını çizdi.

Kamu kaynaklarının korunması ve tasarruf bilinci de Erdoğan'ın üzerinde durduğu bir diğer konu oldu. "Milletin imkanlarını titizlikle korumanız" uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı, harcanan her kuruşun arkasında çiftçinin, işçinin ve esnafın emeğinin bulunduğunu hatırlattı. Yetki sınırları içinde hızlı ve çözüm odaklı hareket edilmesi, yetkinin dışına çıkan konuların ise çözüm önerisiyle üst makama taşınması gerektiğini ifade etti. "Devlette devamlılık esastır" sözleriyle, mevcut iyi projelerin tamamlanmasının yeni projeler kadar değerli olduğunu belirtti.

Hizmette görünürlük ve insan onuru:

Erdoğan, mülki idare amirlerinin devletin imkanlarını ve şefkatini vatandaşın günlük hayatında görünür kıldığını söyledi. "Devlet vatandaşımızın gözünde sadece Ankara’daki binalar ve unvanlar değildir" diyerek kaymakam ve valilerin saha temasının önemine dikkat çekti; ilçelerin, köylerin, kahvehanelerin, çarşıların ziyaret edilmesi ve vatandaşın taleplerinin yerinde dinlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca sosyal medya çağında mahremiyet hassasiyetine işaret eden Cumhurbaşkanı, kamu hizmetlerinin tanıtımı sırasında vatandaşların onurunu zedeleyecek teşhirci yaklaşımlardan kaçınılmasını istedi. İyiliğin ancak insan onuru korunduğunda anlam kazanacağını hatırlattı.

Özel hassasiyet gösterilmesi istenen gruplar arasında engelliler, şehit yakınları, gaziler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar yer aldı; Erdoğan, bu kesimlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Güvenlik ve terörle mücadele hedefi:

Devletin birinci vazifesinin vatandaşın güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Erdoğan, terör, uyuşturucu tacirleri ve sokak çetelerine karşı taviz verilmeyeceğini söyledi. "Terörsüz Türkiye" projesinin temel hedefinin insanların güven içinde yaşaması, kardeşliğin güçlenmesi ve ortak geleceğe olan inancın pekiştirilmesi olduğunu kaydetti. Bu hedef doğrultusunda, Türkiye'nin son 40 yılına ve 2,3 trilyon dolarlık ekonomik kaynağına mal olan tehdidin gündemden çıkarılmasının amaçlandığını ifade etti.

Törenin konuşma bölümünün ardından, kaymakam adaylarının görev yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirildi. Adayların listesi ilan edilip, yeni görevlerine uğurlanmadan önce tören aile fotoğrafı ile tamamlandı.

Yeni görevlerine atanan kaymakamlara hem Cumhurbaşkanı’nın nasihatleri hem de kamu hizmetinde gözetilmesi istenen ilkeler yol gösterici olacak: adil yönetim, hesap verebilirlik, tasarruf bilinci ve vatandaşla sürekli yakın temas.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, '111. DÖNEM KAYMAKAMLAR KURASI TÖRENİ'NDE KONUŞTU