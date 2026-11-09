Dolar 50,1757 +0,08%
Euro 56,2561 +0,68%
Bist 11.696,85 +1,87%
Altın Gram 6.674,88 +1,54%
EUR/USD 1,1199 +0,50%
Brent Petrol 93,51 -4,89%
--°

Mezitli’de kasap denetimleri: hijyen ve soğuk zincir ön planda

Mezitli Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kasaplarda hijyen, etlerin uygun saklanması ve soğuk zincir kontrollerini düzenli aralıklarla sürdürüyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Mezitli’de kasap denetimleri: hijyen ve soğuk zincir ön planda

Mezitli’de kasaplarda kapsamlı denetim devam ediyor

Mezitli Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki kasaplarda düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Yapılan kontrollerde işletmelerin çalışma koşulları ile satışa sunulan et ürünlerinin uygunluğu titizlikle inceleniyor.

Denetim kapsamı ve öncelikler:

Ekipler, iş yerlerinin genel temizliği, ürünlerin satışa hazırlandığı alanlar ve kullanılan ekipmanların hijyenine özel önem veriyor. Kontrollerde et ve et ürünlerinin saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve özellikle soğuk zincirin korunup korunmadığı değerlendirilerek olası riskler tespit ediliyor. İşletme yetkililerine; uygun saklama sıcaklıkları ve hijyen uygulamalarına ilişkin uyarılar yapılıyor.

İş birliği ve takip mekanizması:

Mezitli Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasındaki koordinasyonla yürütülen çalışmaların amacı hem tüketici sağlığını korumak hem de işletmelerin belirlenen standartlara uygun hizmet vermesini sağlamak. Denetimlerin belirli aralıklarla tekrar edileceği, tespit edilen eksikliklerin mevzuata uygunluk açısından değerlendirileceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini desteklemek için denetimlerin sürdürüleceğini ve işletmelerin kurallara uyumunun takip edileceğini vurguluyor. Bu kapsamlı denetim yaklaşımı, hem halk sağlığının korunmasına hem de sektörün standartları yükseltmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

MERSİN&#039;İN MEZİTLİ İLÇESİNDE, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA...

MERSİN'İN MEZİTLİ İLÇESİNDE, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA KASAPLARA YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın'da iki eş zamanlı operasyonda 13 kişi tutuklandı
images

Kom ekipleri Muğla'da kaçak içkiye ağır darbe indirdi
images

Aliağa'da Habaş fabrikasındaki patlamada 10 işçi yaşamını yitirdi, arama sürüyor
images

Muğla'da yoğun denetim: 21 bin 747 araç kontrol edildi, 172 araç trafikten men

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin meclisi yağış hasarına karşı kurumlar arası çözüm vurgusu yaptı

İklim politikalarında sağlık odağı: COP31'de Antalya inisiyatifi öne çıktı

Palamut bolluğu Bolu tezgâhlarını canlandırdı

Kıbrıs'ta eş zamanlı açılım kararı: Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçişleri üzerinde uzlaşıldı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor