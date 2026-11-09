Mezitli’de kasap denetimleri: hijyen ve soğuk zincir ön planda

Mezitli’de kasaplarda kapsamlı denetim devam ediyor

Mezitli Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki kasaplarda düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Yapılan kontrollerde işletmelerin çalışma koşulları ile satışa sunulan et ürünlerinin uygunluğu titizlikle inceleniyor.

Denetim kapsamı ve öncelikler:

Ekipler, iş yerlerinin genel temizliği, ürünlerin satışa hazırlandığı alanlar ve kullanılan ekipmanların hijyenine özel önem veriyor. Kontrollerde et ve et ürünlerinin saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve özellikle soğuk zincirin korunup korunmadığı değerlendirilerek olası riskler tespit ediliyor. İşletme yetkililerine; uygun saklama sıcaklıkları ve hijyen uygulamalarına ilişkin uyarılar yapılıyor.

İş birliği ve takip mekanizması:

Mezitli Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasındaki koordinasyonla yürütülen çalışmaların amacı hem tüketici sağlığını korumak hem de işletmelerin belirlenen standartlara uygun hizmet vermesini sağlamak. Denetimlerin belirli aralıklarla tekrar edileceği, tespit edilen eksikliklerin mevzuata uygunluk açısından değerlendirileceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini desteklemek için denetimlerin sürdürüleceğini ve işletmelerin kurallara uyumunun takip edileceğini vurguluyor. Bu kapsamlı denetim yaklaşımı, hem halk sağlığının korunmasına hem de sektörün standartları yükseltmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

MERSİN'İN MEZİTLİ İLÇESİNDE, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA KASAPLARA YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR.