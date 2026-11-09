Burulaş'ın ekim performansı: 26 milyonun üzerinde yolcu ve yoğun indirim kullanımı

Ekim ayı genel verileri:

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım iştiraki BURULAŞ, ekim ayında şehir içi ulaşımda yüksek bir hareketlilik kaydetti. Kuruluşun açıkladığı istatistiklere göre Ekim ayında toplam 26.475.432 yolcu taşındı. Bu rakam, otobüs ve raylı sistemlerin birlikte şehir içindeki taşıma yükünü göstermesi bakımından belirleyici oldu.

Otobüs ve raylı sistem dağılımı:

Ay genelinde otobüs hatları 17.702.451 yolcuya hizmet verirken, raylı sistemlerde toplam 8.772.981 yolculuk kayıtlara geçti. Günlük ortalamalara bakıldığında otobüslerde günde yaklaşık 590.081, raylı sistemlerde ise 292.432 yolcu taşındı. Raylı sistem içinde BursaRay 8.281.797 yolcu ile en büyük payı oluştururken, T1 hattında 170.551, T2 hattında 246.060 ve T3 hattında 74.573 yolculuk gerçekleşti.

İndirimli kullanım ve aktarma uygulamaları:

Ekim ayında toplu ulaşımı kullananlardan ciddi bir bölümünün indirimli tarifelerden yararlandığı dikkat çekti. Toplamda 9.859.392 yolcu indirimli seyahat etti. Öğrenci abonman ve tam abonman verileri ise ay boyunca sırasıyla 451.824 ve 304.229 olarak bildirildi. Ayrıca otobüslerde 778.197, raylı sistemlerde 732.508 olmak üzere toplam 1.510.705 indirimli aktarma sayısına ulaşıldı. Öğrenci indirimiyle yapılan biniş sayısı ise toplam 8.348.687 oldu. Belediye tarafından hayata geçirilen "Gittiğin kadar öde" uygulamasında ise 938.367 iade kaydedildi.

Diğer hizmet ve kullanım verileri:

Deniz ulaşımı sağlayan BUDO'yu ekim ayında 41.613 kişi tercih etti. Terminal ile ilgili hareketlilikte ise Bursa Otobüs Terminali'nden 1.026.165 yolcu geçişi gerçekleşti; 80T hattında Yenişehir Havalimanı yönünde 1.971 yolcu taşındı. Gece seferlerinden Bursaray 1.289, otobüsler 2.451 yolcuya hizmet verdi.

Otopark kullanımında cadde üzeri ve kapalı otoparklar toplamında 316.619 parklanma gerçekleşti. Ücretsiz açık otoparklarda 24.150, ücretli açık otoparklarda 106.203, ücretsiz kapalı otoparklarda 59.641 ve ücretli kapalı otoparklarda 126.625 parklanma kaydedildi. BursaKart mecralarında ise kişiselleştirme ofislerinden 94.766, web ve mobil kanallardan 826.243, mobil araçlardan 91 işlem olmak üzere toplam 921.100 işlem yapıldı.

Yatırım hedefleri ve elektrikli dönüşüm:

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, toplu ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik planlama ve yatırımların sürdüğünü vurguladı. Başkan Vekili Biba, BURULAŞ için belediyenin aylık 350 milyon lira, yıllık ise 4 milyar lira sübvansiyon ayırdığını belirterek, hemşehrilere güvenli, konforlu ve ekonomik hizmet sunma hedefinin sürdüğünü ifade etti. Açıklamada özellikle raylı sistem hattı uzunluğunu artırma ve tekerlekli ulaşımda elektrikli dönüşüm hedefinin öne çıktığı, terminal otobüs hatlarında elektrikli araçlara geçişin başladığı ve gelecek yılın ilk yarısı itibarıyla terminal hatlarının tamamında elektrikli araçların hizmet vermesinin planlandığı belirtildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TOPLU ULAŞIM İŞTİRAKİ BURULAŞ, EKİM AYINDA 26 MİLYONDAN FAZLA YOLCU TAŞIDI. BURSA’DA TOPLU ULAŞIMDAN 10 MİLYONA YAKIN YOLCU DA İNDİRİMLİ OLARAK YARARLANDI.