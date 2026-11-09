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Bayrampaşa’da kadınların yeni buluşma adresi: Cevatpaşa kadın yaşam merkezi açıldı

Bayrampaşa Belediyesi, Cevatpaşa Mahallesi'nde Cevatpaşa Kadın Yaşam Merkezi'ni açtı; merkez kadınların öğrenme, üretme ve toplumsal dayanışma alanı olacak.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bayrampaşa’da kadınların yeni buluşma adresi: Cevatpaşa kadın yaşam merkezi açıldı

Cevatpaşa Kadın Yaşam Merkezi kapılarını açtı

Bayrampaşa Belediyesi ilçenin sosyal yaşamını güçlendirecek projelerine bir yenisini ekleyerek Cevatpaşa Mahallesinde Cevatpaşa Kadın Yaşam Merkezini hizmete sundu. Açılış töreniyle faaliyete başlayan merkez, kadınların birlikte öğrenebileceği, üretebileceği ve deneyimlerini paylaşabileceği bir yaşam alanı olarak tanımlanıyor.

merkezin amacı ve işlevi:

Merkez, kadınların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak üzere planlandı. Kadınların yeni beceriler kazanmasına, sosyalleşmesine ve üretime katılmasına olanak veren mekanlar; ayrıca çocuklara yönelik imkânlar ve mahalle sakinlerini bir araya getirecek düzenlemelerle öne çıkıyor. Bu çerçevede merkez, yalnızca bireysel gelişimi desteklemekle kalmayıp, komşuluk ilişkilerinin ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine de zemin hazırlayacak.

belediye temsilcisinin mesajı:

Açılışta konuşan Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, merkezin yalnızca yeni bir tesis olmadığını, kadınların ve çocukların gelişeceği, komşuluk bağlarının pekişeceği bir yaşam alanı olduğunu vurguladı. Akın konuşmasında, "Bugün burada yalnızca yeni bir tesisin kapılarını açmak için değil; kadınlarımızın güçleneceği, çocuklarımızın gelişeceği, ailelerimizin bir araya geleceği, komşuluk bağlarımızın daha da kuvvetleneceği güzel bir yaşam alanını hep birlikte hayata geçirmek için bulunuyoruz. Kadının mutlu, üretken ve özgüvenli olduğu yerde gelecek daha aydınlıktır. Cevatpaşa Kadın Yaşam Merkezimizi de tam olarak bu anlayışla hizmete açıyoruz" dedi.

Akın ayrıca belediyecilik anlayışlarına değinerek, "Bizim siyaset anlayışımızın özü ayrıştırmak değil birleştirmek, uzaklaştırmak değil yakınlaştırmak, söz vermekle yetinmek değil, verdiğimiz sözleri hizmete dönüştürmektir. Bizim için belediyecilik, her gün vatandaşımızın yanında olmayı gerektiren bir gönül işidir" ifadelerini kullandı.

mahalle için beklenen katkılar:

Cevatpaşa Kadın Yaşam Merkezi, kadınlar ve aileler için yeni buluşmaların, dostlukların ve ortak deneyimlerin adresi olmayı hedefliyor. Merkezin hizmete girmesiyle birlikte mahallede sosyal dayanışmanın güçlenmesi, çocukların gelişimine destek sunulması ve komşuluk bağlarının kuvvetlenmesi bekleniyor. Yerel yönetimin hedefi, hiç kimseyi geride bırakmadan tüm mahallelere ulaşmak ve günlük hayatı kolaylaştıracak mekanizmalar oluşturmak olarak özetlenebilir.

Katılımcılara açık olacak atölyeler, eğitimler ve paylaşıma dönük etkinliklerle merkez, kadınların hem bireysel hem de toplumsal düzeyde güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İBRAHİM AKIN AÇILIŞTA KONUŞMA YAPTI.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İBRAHİM AKIN AÇILIŞTA KONUŞMA YAPTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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