Tuzla'da yerel sağlık kapasitesini güçlendiren hemodiyaliz ünitesi açıldı

Tuzla Devlet Hastanesi'nde yeni hemodiyaliz birimi hizmete başladı

Tuzla Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Hemodiyaliz Ünitesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni üniteyle amaç, diyaliz tedavisi gören hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve bölgedeki tedavi kapasitesini artırmaktır.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı. Protokol üyeleri tören sonrası servisi gezerek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl sağlık müdürünün vurguları:

Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'un sağlık hizmetlerinde ülke içinde ve dışında önemli bir merkez olduğunu belirtti. Güner, kentte yılın ilk 9 ayında 175 milyon muayene, 30 milyon görüntüleme ve 2 milyon ameliyat gerçekleştirildiğini, kentte yaklaşık olarak her 2 saniyede bir ameliyat yapıldığını aktardı. Tuzla Devlet Hastanesi'nin 400 yatak kapasitesiyle Tuzla'nın yanı sıra Gebze ve Kocaeli çevresindeki vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

Güner ayrıca İstanbul'da devam eden ve planlanan sağlık yatırımları hakkında bilgi vererek Pendik Devlet Hastanesi'nin yeniden yapılması, Kartal'da onkoloji hastanesi, 2 bin yataklı Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 5 bin yatak kapasiteli Sancaktepe Şehir Hastanesi projelerinin gündemde olduğunu belirtti. Organ bağışına dikkat çekerek İstanbul'da 7 bin 200'den fazla kişinin böbrek nakli beklediğini ve bağışın daha çok kişiye umut olabileceğini söyledi.

Belediye desteği ve yerel ihtiyaç:

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilçede diyaliz tedavisi gören vatandaşların daha önce hizmet almak için farklı bölgelere gitmek zorunda kaldığını, belediye olarak hastalara ulaşım desteği sağladıklarını anlattı. Bingöl, hemodiyaliz ünitesinin hizmete girmesiyle ilçedeki önemli bir ihtiyacın karşılanacağını ve Tuzla'nın artan nüfusu doğrultusunda sağlık yatırımlarının artırılması gerektiğini vurguladı. Belediye olarak yeni aile sağlığı merkezlerinin hayata geçirilmesi konusunda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek Hemodiyaliz Ünitesi hizmete alındı ve yetkililer birim hakkında bilgi aldı.

PROTOKOL ÜYELERİ SERVİSİ GEZEREK HASTALARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.