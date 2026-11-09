Deniz ve antik kentler arasında: St. Nicholas yarı maratonu Demre'de

Antalya'nın Demre ilçesinde 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek St. Nicholas Yarı Maratonu, üç farklı mesafe seçeneğiyle koşucuları tarihi rotalarda buluşturacak. Etkinlik, Myra ve Andriake antik kentleri ile Akdeniz kıyı şeritlerini kapsayan parkurlarıyla hem rekabet hem de gezi deneyimi sunacak.

parkurlar ve rota:

Organizasyonda yer alan üç parkur; 21K Santa, 12K Myra ve 5K Demre olarak ayrılıyor. Tüm güzergâhlar asfalt zemin üzerinde koşulacak ve Demre’nin tarihi noktalarını ile sahil kesimlerini geçecek şekilde planlandı.

21 kilometrelik Santa parkuru, saat 08.30'da Demre şehir merkezinde bulunan Aziz (St.) Nikolaos Anıt Müzesi önünden başlayacak. Sporcular, Demre şehir merkezi, Myra Antik Kenti, Andriake Antik Kenti, Çayağzı Limanı, Sülüklü Plajı ve Demre Sahili güzergâhını takip edecek ve Çayağzı yolu üzerinde iki tur atarak parkuru tamamlayacak. Bu kategoride yarışın süresi içinde tamamlanması için sporcuların yarışı üç saat içinde bitirmeleri gerekiyor.

12 kilometrelik Myra parkuru saat 08.45'te aynı başlangıç noktasından hareket edecek; rota şehir merkezinden Myra ve Andriake antik kentlerini, ardından Çayağzı Limanı, Sülüklü Plajı ve Demre Sahili’ni kapsayacak.

5 kilometrelik Demre parkuru ise Demre Sahili’nde düzenlenecek ve saat 12.00'de başlayarak kısa mesafede koşmak isteyen katılımcılara yönelik olacak.

organizasyon ve kayıt:

Etkinlik, Demre Belediyesi ana sponsorluğunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Demre Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu destekleriyle düzenleniyor. Yarışlar, hem yerel sporcuları hem de bölgeyi ziyaret eden koşu meraklılarını hedefliyor.

Yarı maratona katılmak isteyen sporcular için kayıtlar 23 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular organizasyonun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

MYRA VE ANDRİAKE ANTİK KENTLERİ İLE AKDENİZ KIYILARINI KAPSAYAN ROTALAR, KATILIMCILARA TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN İÇİNDE KOŞMA FIRSATI SUNACAK.