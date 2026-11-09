Dijital dönüşümle sahayı hızlandıran TGS: insan ve çevreyi merkeze alan 42 proje

TGS'nin dijital dönüşümü sahada hız kazandırıyor

TGS Yer Hizmetleri A.Ş., insan ve çevre odaklı dijital dönüşüm programı kapsamında son bir yılda 42 projeyi hayata geçirdi. Bu çalışmalar, genel merkezden operasyon sahasına uzanan süreçleri daha hızlı, ölçülebilir ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Yıllık kâğıt kullanımında yüzde 30 tasarruf sağlanması, hem maliyet hem de çevresel etkiler açısından somut sonuçlar doğurdu.

kağıt tasarrufu ve çevresel kazanımlar:

Sahada yürütülen yaklaşık 10 farklı sürecin dijital platformlara taşınmasıyla kâğıt kullanımında yüzde 30 azalması sağlandı. Bu dönüşümle birlikte yıllık yaklaşık 30 ton kâğıt tasarrufu elde edildi; bunun eşdeğeri olarak 720 ağaç korunmuş ve yaklaşık 27 ton karbon salımı önlenmiş oldu. Süreçlerin dijital ortama taşınması bilgiye erişimi hızlandırdı, iş akışlarını sadeleştirdi ve sahadaki ekiplerin operasyonel verimliliğini artırdı.

proje portföyü ve operasyonel tasarruflar:

TGS’nin dijital dönüşümü geniş bir proje portföyüyle uygulandı: 42 projenin 12’si bilgi güvenliği, 11’i sistem altyapısının geliştirilmesi, 14’ü süreç geliştirme ve 5’i diğer dijital çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi. Mobilite, doğru veriye hızlı erişim ve süreçlerin sadeleştirilmesi önceliklendirilerek operasyonel işlemler hızlandırıldı, raporlama kabiliyeti güçlendirildi ve kâğıda bağlı iş akışları azaltıldı.

2026 yılı dijital dönüşüm programındaki projelerin büyük bölümünün yıl içinde tamamlanmasıyla TGS’nin operasyonel verimlilik, süreç iyileştirme ve kaynak kullanımında elde edeceği kazanımlarla her yıl yaklaşık 10 milyon dolar tasarruf sağlanması bekleniyor.

"Dijital dönüşümü yalnızca teknoloji yatırımı olarak görmüyoruz. Dijital dönüşümün merkezinde çalışma arkadaşlarımız var. Bizim için teknoloji; sahadaki çalışma arkadaşlarımızın işini kolaylaştıran, süreçleri hızlandıran ve doğru veriye daha hızlı ulaşmamızı sağlayan bir araç olacak. Attığımız her dijital adımda insanı merkeze alırken, kaynaklarımızı daha verimli kullanmayı ve operasyonel kalitemizi sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt.

Sonuç olarak TGS’nin insana ve çevreye odaklanan dijital dönüşümü, kısa vadede kâğıt ve karbon tasarrufu gibi çevresel kazanımların yanı sıra süreçleri sadeleştirerek saha operasyonlarının hızını ve ölçülebilirliğini artırmayı hedefliyor.

TGS YER HİZMETLERİ A.Ş., İNSAN VE ÇEVRE ODAĞINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA YILLIK KÂĞIT KULLANIMINDA YÜZDE 30 TASARRUF SAĞLADI. YAKLAŞIK 30 TON KÂĞIT TASARRUFU, 720 AĞACA EŞDEĞER KAYNAK KULLANIMI VE 27 TON KARBON SALIMI ÖNLENDİ.