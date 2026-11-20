davada 6. duruşma ve annenin talebi:

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı duruşmasında, ölen paramedik Hamit Aras'ın annesi Şükriye Tavşan yine oğlunun fotoğrafını yanına getirerek mahkeme heyetine gösterdi ve cezaların bir an önce verilmesini istedi. Tavşan, her duruşmada dile getirdiği acısını tekrarlayarak "Bu çocuktan kime ne zarar gelir? Acılı anneyim ben, gül gibi çocuk yetiştirdim. Bunlar çocuğuma kıydılar, onu katlettiler" dedi ve fotoğrafa bakarak ayakta durmaya çalıştığını anlattı.

olayın gelişimi:

Olay, 3 Mart 2025 gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. 30 yaşındaki paramedik Hamit Aras, Muratpaşa 5 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevliydi. Ramazan'ın ilk günü sahur sonrası evine gitmek için yola çıkan Aras, evine yaklaşık 150 metre kala indiği ticari taksideyken yanına gelen yaşları 16 ile 21 arasında değişen dört gençten sigara istediğini söyledi; sigara kullanmadığını söyleyerek ayrılmak isteyince arkasından gelen grup tarafından darp edildi.

Başına aldığı darbeyle yere düşen Aras ağır yaralandı; şüpheliler çantasını alıp olay yerinden kaçtı. Bölgeye sevk edilen 112 ekipleri, kalbi duran Aras'ı olay yerinde yapılan müdahaleyle canlandırdı. Önce özel bir hastaneye, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aras, yoğun bakımda üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

şüpheliler ve soruşturma süreci:

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri kısa süre sonra tespit etti: İ.S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İnceoğulları (21) ve Muhammet Emir K. (17). Emniyetteki işlemler sonrasında, Aras'a vurduğunu kabul eden Muhammet Emir K. ile Savaş İnceoğulları tutuklandı; İ.S. ve Gökhan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde, Aras'ı darp edip çantasını aldıklarını, içindeki eşyaları aldıktan sonra çantayı birkaç sokak ileride yaktıklarını söyledikleri kaydedildi.

mahkeme heyetinin son kararı ve savcının görüşü:

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, dört sanığın yağma amacıyla kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Mütalaada, sanıkların olayın başından itibaren yağma kastıyla hareket ettikleri ve olay sırasında Hamit Aras'ın etrafını sararak öldürme eylemine iştirak ettikleri değerlendirildi; ayrıca gece vakti ve birden fazla kişiyle birlikte işlenmiş olma sebepleriyle ağırlaştırıcı nedenler de talep edildi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için hüküm açıklamasını erteleyerek karar duruşmasını ileri bir tarihe bıraktı. Duruşmaya katılan avukatlar ve aile üyeleri kararı takip edeceklerini belirtti.

HER DURUŞMAYA OĞLUNUN FOTOĞRAFIYLA GELEN ANNE ŞÜKRİYE TAVŞAN, MAHKEME HEYETİNE FOTOĞRAFI GÖSTEREREK, "BU ÇOCUKTAN KİME NE ZARAR GELİR? ACILI ANNEYİM BEN, GÜL GİBİ ÇOCUK YETİŞTİRDİM. BUNLAR ÇOCUĞUMA KIYDILAR, ONU KATLETTİLER. BİR AN ÖNCE CEZALARININ VERİLMESİNİ İSTİYORUM" DEDİ.