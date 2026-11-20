Karapınar'da tır çarpışması:

Kaza, saat 06.20 sıralarında Karapınar-Konya kara yolunun 15. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, H.İ.O. idaresindeki 42 AYH 291 plakalı tır önünde seyreden araca, aynı yönde ilerleyen Y.K. yönetimindeki 01 AVG 895 plakalı tır arkadan çarptı.

Kabin yerinden kopması:

Çarpışmanın şiddetiyle 01 AVG 895 plakalı tırın kabini yerinden koptu ve sürücü Y.K. kabin içinde sıkıştı. Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ve tedavi:

İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü ekipmanla bulunduğu yerden çıkardı. Ağır yaralanan Y.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SEYİR HALİNDEKİ TIR ÖNÜNDEKİ TIRIN DORSESİNE ÇARPTI. KAZADA TIRIN KABİNİ YERİNDEN KOPARKEN, SIKIŞARAK AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.