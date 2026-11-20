kaza yerinde ilk müdahale

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gece saat 22.20'de otogar kavşağında iki otomobilin çarpıştığı bildirildi. Çoruk Mahallesi'nden gelen S.B. yönetimindeki 10 AHG plakalı otomobil ile Balıkesir yönünden gelen E. Ş. idaresindeki 39 SP plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sırasında her iki araçta da önemli hasar oluştu.

kurtarma çalışmaları ve yaralıların nakli:

Çarpışma sonucu S.B. araçta sıkıştı; itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılan sürücü ile diğer sürücü ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve yaralıların hastanedeki tedavisine başlandı.

trafik düzeni ve soruşturma:

Kaza nedeniyle otogar kavşağı bir süre araç trafiğine kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından kavşak tekrar trafiğe açıldı ve belediye görevlileri kaza mahallinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA YERİ