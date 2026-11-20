Bursa rüzgarın gücüyle yürümeyi zorlaştırdı

Bursa kent merkezinde etkili olan lodos, gündelik yaşamı olumsuz etkiledi. Dışarıda bulunan vatandaşlar, rüzgârın şiddeti karşısında yürümekte zorlandı ve zaman zaman dengesini kaybetti.

Kent merkezinde etkiler:

Cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çeken yurttaşlar görüldü. Özellikle açık alanlarda yürüyenler, saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgâr nedeniyle sık sık durup yön değiştirmek zorunda kaldı. Rüzgârın etkisi günlük hareketliliği yavaşlattı ve dışarıda bulunanlar için rahatsız edici anlar oluşturdu.

Görüntülere yansıyan anlar:

Kuvvetli rüzgârla mücadele eden kişilerin anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde yürüyenlerin dengesini korumaya çalışması ve rüzgârın eşyaları etkilemesi dikkat çekti. O anlar sosyal medyada paylaşılarak kentteki hava koşullarının etkisini belgeledi.

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