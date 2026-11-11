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Adalet ormanında umut filizleri: hükümlü ve yükümlüler fidan dikti

Bartın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Adalet Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte 39 hükümlü ve yükümlü, çevreye katkı amacıyla 54 fidan dikti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 21:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Adalet Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi:

Bartın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Adalet Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte çevreye katkı amacıyla fidan dikildi. Etkinlik, kurum temsilcileri ile hükümlü ve yükümlülerin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve temsilciler:

Programa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Özkaya, Adli Yargı Adalet Komisyonu Üyesi Hâkim Rahmi Çerdik, Cumhuriyet Savcıları Mustafa Turan ve Serhat Özden, Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Osman Uğuz, 2. Müdür Muhammet Uslu ve kurum personelleri katıldı. Ayrıca etkinlikte 39 hükümlü ve yükümlü yer aldı.

Amaç ve sonuçlar:

Etkinlikte çevre bilincinin geliştirilmesi, doğanın korunmasına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması hedeflendi. Bu amaç doğrultusunda toplam 54 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen çalışma, hem toplumla bütünleşme hem de ceza infaz süreçlerine destek amacı taşıyan bir uygulama olarak kayda geçti; katılımcıların görev aldıkları alanda somut bir katkı sunması sağlandı.

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA ADALET ORMANINDA 59 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA ADALET ORMANINDA 59 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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