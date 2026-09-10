Adalette güven, faili meçhul dosyalar ve geniş kapsamlı soruşturmalar: Bakan Gürlek'in değerlendirmeleri

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in gündeme ilişkin kapsamlı değerlendirmesi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nden yargı muhabirlerini Adalet Bakanlığı’nda kabul ederek çok sayıda soruşturmaya ilişkin değerlendirmeler yaptı. Görüşmede, faili meçhul dosyalardan AHBAP soruşturmasına, uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonlarından FETÖ soruşturmalarına; Terörsüz Türkiye sürecinden Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaya kadar geniş bir yelpazedeki konular ele alındı.

faili meçhul dosyalarda birim çalışmaları:

Bakan Gürlek, faili meçhul vakaların aydınlatılması amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim kurulduğunu ve birimin dört aylık çalışma sonucunda önemli sonuçlar elde ettiğini aktardı. Kurulan birimin çalışmalarına değinen Gürlek, 40 dosya içinde yer alan 46 maktulün aydınlatıldığını söyledi. Bu çabaların vatandaşın adalete güveninin artmasına katkı sunduğunu vurguladı.

Gürlek, eski soruşturmaların yeniden değerlendirilmesinde başsavcılıklar ile koordineli çalışmalar yapıldığını, geçmişte yeterince toplanmamış delillerin tekrar ele alınabildiğini ve devletin imkanlarıyla yıllar sonra dahi sonuç alınabildiğini ifade etti. Yeni faili meçhul soruşturmalarında isim vermenin doğru olmayacağını; soruşturma başlatılması için hukuken gerekli şüphe şartlarının aranacağını hatırlattı.

Gülistan Doku, Rojin Kabaiş ve Kaşif Kozinoğlu soruşturmaları:

Gülistan Doku dosyasına ilişkin önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Gürlek, dosyada Umut Altaş’ın ifadesinin alındığını ve en öncelikli hedefin Gülistan’ın naaşının bulunması olduğunu söyledi. Gürlek, dosyada bazı beyanlarda naaşın yer değiştirmiş olabileceğine dair bilgiler bulunduğunu ve naaşın kimyasal maddelerle ortadan kaldırılmış olma ihtimalinin değerlendirildiğini aktardı. Ayrıca geçmişte bazı kamu görevlilerinin yetkilerini usulsüz kullandığına ilişkin iddiaların da soruşturma kapsamında incelendiğini belirtti.

Rojin Kabaiş soruşturmasında cep telefonuna yönelik teknik incelemelerin sürdüğünü, DNA incelemeleri yapıldığını ancak şu ana kadar doğrudan kesin sonuç veren bir veriye ulaşılamadığını kaydetti.

Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde ölümüyle ilgili soruşturmanın Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirten Gürlek, olayın bütün yönleriyle araştırıldığını ve daha önce gelen ihbarlar ile bazı yurt dışındaki beyanların da dikkate alınarak adli süreçlerin yürütüldüğünü ifade etti. Gürlek, soruşturma kapsamında tüm ihtimallerin değerlendirildiğini, ancak sürecin sonunda delil durumuna göre hareket edileceğini vurguladı.

AHBAP soruşturması ve yardım faaliyetlerinin akıbeti:

AHBAP soruşturmasının sürdüğünü söyleyen Gürlek, vatandaşların yardım duygusunun suç teşkil eden faaliyetlerle istismar edilip edilmediğinin ayrıntılı biçimde incelendiğini belirtti. Dosyada MASAK tespitleri ve itirafçı beyanları bulunduğunu, soruşturmanın seyri doğrultusunda yeni adli işlemlerin gündeme gelebileceğini aktardı.

Toplanan yardımların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının Bakanlık için son derece önemli olduğunu ifade eden Gürlek, keşif heyetlerinin oluşturulduğunu ve yeni görüntülerin ortaya çıktığını söyledi. Bazı malzemelerin depolarda çürümeye terk edildiği, mağdurlar ve şikayetçilerin bulunduğu ve bu konularla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Gürlek, dosyada yer aldığı belirtilen bazı senet ve alacak iddialarına da değindi; örnek olarak bir kişinin ABD’deki kliniğine Haluk Levent’in geldiğine ilişkin beyan ve 4 milyon 600 bin dolar tutarındaki söz konusu para aktarımına işaret etti. Bu tür belgelerin başsavcılıklarca hukuki ve mali yönden ayrıştırıldığını belirtti.

uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sektörel operasyonlar:

Bakan Gürlek, uyuşturucuyla mücadelede taviz verilmeyeceğini ve ilgili başsavcılıkların üzerinde çalıştığı dosyaların bulunduğunu söyledi. Kamuoyunca tanınan isimler ve sanat camiasına yönelik soruşturmaların caydırıcı etkisi olduğuna dikkat çekti. Futboldaki bahis ve şike soruşturmalarının sürdüğünü; bunun futbolla sınırlı kalmayıp basketbol da dâhil farklı spor alanlarını kapsadığını aktardı.

Ayrıca vatandaşın doğrudan ekonomik hayatını ve kamu sağlığını etkileyen sektörlere yönelik soruşturmalar hakkında da bilgi veren Gürlek, beyaz et ve şeker sektörlerine yönelik operasyonlara değindi ve somut suç şüphesinin oluşması hâlinde yetkili makamların yeni soruşturmalar başlatabileceğini söyledi.

piyasa, SPK koordinasyonu ve manipülasyon iddiaları:

Borsadaki işlem hacminin büyümesiyle birlikte yatırımcı mağduriyetlerine ilişkin konuların incelendiğini belirten Gürlek, SPK ile koordinasyon halinde piyasa soruşturmalarının takip edildiğini söyledi. Manipülasyon iddialarının adli süreçlerde mevzuata uygun şekilde değerlendirildiğini vurguladı.

FETÖ, iade süreçleri ve Terörsüz Türkiye:

FETÖ’ye ilişkin mücadele politikasını açıklayan Gürlek, örgütü hem ihanet hem de casusluk boyutuyla nitelendirdi ve devletin yeniden yapılanma veya sızma girişimlerine karşı dikkatli olduğunu vurguladı. Gürlek, FETÖ ile mücadelenin tavizsiz sürdüğünü ifade etti.

Yurt dışındaki şüphelilerin iade süreçlerine ilişkin olarak Umut Altaş’ın iade talebinin takip edildiğini ve olumlu gelişmeler olduğunu; nihai kararın ilgili ülkenin yetkili yargı ve idari makamlarına ait olduğunu hatırlattı. Eylem Tok hakkında verilen iade kararının ise üst mahkemeye taşındığını ve kararın beklendiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmede ise Gürlek, kanunun yürürlüğe girmesi için örgütün tüm unsurlarıyla silah bırakması gerektiğini ve bu sürecin Milli Savunma Bakanlığı ve MİT tarafından takip edildiğini; Adalet Bakanlığı olarak ise kanun yürürlüğe girdiğinde ortaya çıkacak hukuki ve idari süreçlere hazırlık yapıldığını belirtti.

İmamoğlu davası ve yargı bağımsızlığı:

Ekrem İmamoğlu’nun sanık olduğu dosyada sürecin kovuşturma aşamasında olduğunu hatırlatan Gürlek, soruşturma aşamasında ileri sürülen iddialarla ilgili daha önceki kanaatlerine değinse de nihai takdirin mahkemeye ait olduğunu vurguladı. Gürlek, yargılamanın ne zaman tamamlanacağını kendisinin belirleyemeyeceğini; mahkemenin delilleri, tanık beyanlarını ve savunmaları değerlendirerek hüküm vereceğini ifade etti. Ayrıca ek iddianame çalışmalarının sürdüğünü ve bazı yeni ihale raporları bulunduğunu belirtti.

diğer soruşturmalar, cezai sorumluluk ve yargıya güven:

Ahmet Davutoğlu, Melih Gökçek ve yakınlarına yönelik şikayet ve soruşturmaların Cumhuriyet başsavcılıklarınca hukuken değerlendirildiğini aktaran Gürlek, suçun unsurları ve zamanaşımı gibi hukuki kriterlerin göz önünde bulundurulacağını söyledi. İsim veya sıfata göre işlem yapılmayacağını, savcılık ve mahkemelerin delil temelinde karar vereceğini vurguladı.

Toplumda oluşan cezasızlık algısının giderilmesine yönelik adımların atıldığını belirten Gürlek, yargılamaların makul süre içinde tamamlanması için çalışmalar yürütüldüğünü; hakim ve savcıların da hukuk karşısında ayrıcalıklı olmadığını söyledi. Yaklaşık 27 bin 500 kişilik yargı teşkilatından söz ederek meslek onuruna zarar veren davranışlara karşı gerekli istatistikî takip ve disiplin uygulamalarının yapıldığını ifade etti.

çocuk paketi ve önleyici yaklaşım:

Çocuk Paketi'nin yürürlüğe girdiğini ve 'suça sürüklenen çocuk' yerine 'adli süreçteki çocuk' yaklaşımının benimsendiğini söyleyen Gürlek, paketin amaçlarının çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasının önlenmesi ve hukuki sonuçların daha açık ve caydırıcı hale getirilmesi olduğunu belirtti. Ailelerin sorumluluğunun güçlendirildiğini ve çocukların suça itilmesinde aile, okul ve sosyal çevrenin etkilerinin de dikkate alındığını aktardı.

basın mensuplarına yönelik saldırılar:

Gürlek, gazetecilere yönelik fiziki saldırıları toplumun haber alma hakkına yapılmış saldırı olarak gördüğünü ve bu olayların yalnızca bireye değil kamuoyunun bilgi edinme hakkına yönelik kayıp oluşturduğunu söyledi. Basın mensuplarının görevlerini yaparken korunmasının önemine vurgu yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

İSTANBUL ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE GÖREV YAPAN YARGI MUHABİRLERİ