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Eğitimde erişimi genişletme planı: Enstitü Küçükçekmece tanıtıldı

Küçükçekmece Belediyesi, Enstitü Küçükçekmece ile 3–25 yaş arası için erişilebilir, kapsayıcı ve birleşik bir eğitim ekosistemi kurmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Eğitimde erişimi genişletme planı: Enstitü Küçükçekmece tanıtıldı

Enstitü Küçükçekmece lansmanı Sefaköy'de yapıldı

Küçükçekmece Belediyesi, eğitimde yürüttüğü farklı program ve yatırımları tek çatı altında topladığı Enstitü Küçükçekmece'yi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen lansmanla tanıttı. Toplantıya Belediye Başkanı Kemal Çebi ile belediye bünyesindeki öğretmenler katıldı; proje vizyonu ve dönem hedefleri Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici ve Eğitim Uzmanı Turgay Polat tarafından sunuldu.

Belediyenin hedefleri:

Başkan Kemal Çebi, yeni eğitim modelini "Kentte Adalet, Kentte Eşitlik" anlayışının eğitimdeki yansıması olarak nitelendirdi. Çebi, "Bir çocuğun geleceğinin, ailesinin ekonomik şartları ya da yaşadığı mahallenin imkânlarıyla sınırlanmaması gerekiyor. İlçemizde bu yeni eğitim ekosistemi modeli ile nitelikli eğitime erişimi, her çocuk için mümkün hale getireceğiz. Bunu sosyal belediyeciliğin temel sorumluluklarından biri olarak görüyorum" sözleriyle projenin sosyal içerikli hedefini vurguladı.

İlyas Dikici sunumunda, belediyenin mevcut eğitim yatırımlarının Enstitü Küçükçekmece çatısında birleştirileceğini aktardı. Bu yapı içinde 17 kreş, 7 bilgievı, 10 kütüphane, Çocuk Üniversitesi, Gençlik Merkezi, Müzik Akademisi, Güzel Sanatlar Akademisi, Tiyatro Okulu, Film Ofisi, Girişimcilik Merkezi ile LGS ve YKS hazırlık kursları gibi faaliyetlerin ortak bir ekosistemde yürütüleceği belirtildi.

Kapasite artışları ve yeni modeller:

Dikici, hedefleri sayılarla paylaştı: Bilgievlerinde öğrenci kapasitesinin 3.300’den 5.600’e, Gençlik Merkezi’nde 140’tan 280’e, akademilerde 1.200’den 1.500’e, kütüphanelerde aktif öğrenci sayısının 7.500’den 10.000’e çıkarılması planlanıyor. Enstitü Küçükçekmece ile bu yıl 19.500 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Eğitim Uzmanı Turgay Polat ise yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan eğitim modellerini sıraladı: Yabancı Diller Okulu, İşe Hazırlık Okulu, Yapay Zeka Akademisi, Bilişim Akademisi, Kadın Girişimcilik Akademisi. Polat, bu programlarla gençlere, çocuklara ve kadınlara yönelik desteklerin çeşitlendirileceğini vurguladı.

Sunumlar ve hedeflerin paylaşımıyla lansman, Enstitü Küçükçekmece'nin ilçede eğitimde süreklilik ve erişilebilirlik sağlamaya yönelik somut bir adım olduğuna işaret etti.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI KEMAL ÇEBİ

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI KEMAL ÇEBİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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