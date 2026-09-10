Akyaka’da rüzgarla yükselen kite şöleni: Formula Kite Avrupa Şampiyonası

Akyaka’da başlayan Avrupa şampiyonası rüzgarı

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, 5-12 Eylül tarihlerinde Akyaka Kite Beach’te düzenlenen 2026 Türk Telekom Formula Kite Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Organizasyona 28 ülkeden 92 sporcu katılıyor; bunların 56’sı erkek, 36’sı kadın. Yarış, Los Angeles 2028 Olimpiyatları öncesi sporcular için önemli bir hazırlık ve puanlama fırsatı sunuyor.

Yerel rüzgar ve deniz koşulları Akyaka’yı öne çıkarıyor. Özellikle öğle saatlerinde etkisini artıran termik rüzgâr ile düz su yapı, sporculara hızlı ve teknik yarışlar için elverişli koşullar sağlıyor. Organizasyonun Akyaka’da yapılması aynı zamanda bölgenin spor turizmi açısından uluslararası tanıtımını güçlendirmeyi hedefliyor.

yarışın önemi ve ev sahibi olarak Akyaka:

Türkiye’nin ilk kez kiteboard branşında Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yaptığını vurgulayan eski milli sporcu ve milli takım antrenörü, Türkiye Yelken Federasyonu uçurtma sörfü ve kanat sörfü komite başkanı Bilge Öztürk, organizasyonun ülke ve Akyaka tanıtımı açısından taşıdığı değere dikkat çekti. Öztürk, “30’u aşkın ülkeden 92 tane sporcu şu anda Avrupa Şampiyonası’nda yarışmak üzere ülkemize geldiler. Bu bizim için çok önemli bir organizasyon. Çünkü dünyadaki en yüksek puanlı iki yarıştan bir tanesine ev sahipliği yapıyoruz,” dedi.

Öztürk ayrıca Akyaka’nın Kiteboard için dünya çapında nadir bulunan doğal şartlara sahip olduğunu, gelen sporcuların bölgeyi hayranlıkla karşıladıklarını ve sezonun Nisan’dan Kasım’a kadar uzanan uzun bir dönem sunduğunu belirtti. Bu değerlendirme, hem sportif başarı hem de bölgesel turizm açısından yapılan yatırımın karşılığını vermesinin beklendiğini gösteriyor.

sporcuların izlenimleri ve hedefleri:

Katılımcılar arasında görüşlerini paylaşan sporculardan Kolombiyalı Luis Angel Alcazar del Toro, Akyaka’nın kendisi için ilk ziyaret olduğunu ve yerin rüzgâr şartları ile rakiplerin yüksek seviyesinin burayı özel kıldığını söyledi: “Burası benim için gerçekten harika bir yerdi. Çünkü buraya ilk kez geliyorum. Ancak her gün rüzgârın mükemmel olması ve diğer sporcuların seviyesinin inanılmaz derecede yüksek olması burayı daha da özel kılıyor.”

İngiliz sporcu Katie Dabson ise Akçapınar sahilini bugüne kadar yarıştığı en iyi pistlerden biri olarak nitelendirdi: “Burayı çok seviyorum. Hava çok sıcak, rüzgâr çok güzel ve su inanılmaz derecede berrak. Kesinlikle buraya tekrar gelirim.” Dabson, yaklaşık iki yıllık aranın ardından döndüğünü ve performansının giderek istikrarlı hale geldiğini ekledi.

Şampiyona, hem bireysel sporcuların olimpiyat hedeflerine yönelik puan toplama sürecinde önemli bir durağı oluşturuyor hem de Akyaka’nın uluslararası su sporları rotası olarak daha fazla tanınmasına zemin hazırlıyor. Yarışlar boyunca elde edilecek sonuçlar, sporcuların Los Angeles 2028 hazırlık süreçleri açısından yakından takip edilecek.

MUĞLA’NIN ULA İLÇESİNE BAĞLI AKYAKA MAHALLESİ, 28 ÜLKEDEN 92 SPORCUNUN KATILDIĞI 2026 TÜRK TELEKOM FORMULA KİTE AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.