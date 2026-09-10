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İki kuzen sırtlarında oğlağı taşıyarak alevlerden kurtardı

Antalya Serik'te 12 yaşındaki kuzenler Furkan Aslan ile Fevzi Fırat Aksay, dumandan etkilenen 'Sarıkız' adlı oğlağı sırtlarında taşıyıp güvenli alana ulaştırdı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:01

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Aslı Han

İki kuzen sırtlarında oğlağı taşıyarak alevlerden kurtardı

Yangının ortasında insanlık örneği:

Antalya'nın Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesinde Pazartesi gecesi çıkan orman yangını, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı; bölge halkı panikle tahliye edildi, 3 ev küle döndü ve çok sayıda sera ile tarım arazisi zarar gördü. O sırada jandarma ve itfaiye ekipleri evlerin tahliyesine destek verirken, kameralara yansıyan bir kare dikkat çekti: 12 yaşındaki iki kuzen, dumandan etkilendiği için yürüyemeyen bir oğlağı sırtlarında taşıyarak güvenli bölgeye çıkardı.

O anın ayrıntıları:

Yangın sırasında hayvanlar ahırlardan çıkarılırken, kuzenler Furkan Aslan ile Fevzi Fırat Aksay dumandan zarar görmüş olan "Sarıkız" adlı oğlağı fark etti. İnekler kamyona yüklendi, buzağılar ovaya salındı; ancak oğlak yürüyecek durumda değildi. Kuzenler oğlağı sırtlarına alıp metrelerce taşıdı ve ahıra kadar ulaştırdı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede takdir topladı.

Kuzenlerin ve ailenin sözleri:

Furkan Aslan yaşadıklarını şöyle anlattı: "Yangın çıkmıştı, sabah hiç uyumadık. Yangın ahıra doğru çoğalınca koşup malları dışarı çıkartmaya başladık. Kuzuları tam mezarlığın oraya getirdiğimizde oğlak dumandan etkilenmiş durumdaydı. Oğlağı hemen sırtına ilk önce kuzenim aldı. Sonra o yorulunca da ben aldım. Dumandan ahıra kadar sırtımda götürdüm. Biraz ağırdı, bacaklarım acıdı ama keçi ve koyunların sütünü içtiğim için gönlüm el vermedi."

Fevzi Fırat Aksay ise oğlağı sırtında taşıdığını ve şimdi iyileşmeye başladığını söyledi: "Yıkadık, tedavi ettik şimdi iyileşmeye başladı. Çok izlemişler görüntüyü, 'iyi çocuk' demişler. Ben oğlağımı çok seviyorum. Adı Sarı kız."

Bölge sakini Ayşe Çelenker ise torununun bu davranışından gurur duyduğunu belirterek, ailenin geçmişten gelen güç ve merhamet mirasına vurgu yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yangının yol açtığı tahribatın gölgesinde küçük bir insanlık hikâyesi olarak öne çıktı; birçok kullanıcı kuzenlerin özverisini ve hayvan sevgisini övdü. Oğlak "Sarıkız"ın tedavisinin ardından toparlandığı, bölge ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

KUZENİ FEVZİ FIRAT AKSAY

KUZENİ FEVZİ FIRAT AKSAY

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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