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Kontrolden çıkan otomobil takla attı, motor araçtan koptu

Antalya Muratpaşa'da Gazi Bulvarı'nda kontrolden çıkan Volkswagen takla atıp ağacı devirdi; motoru yerinden çıkarak yola fırladı, 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, motor araçtan koptu

Kontrolden çıkan araç yan yola savrulup takla attı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı'nda dün saat 20.15 sıralarında meydana gelen kazada, B.Ç. (22) idaresindeki 07 AFU 177 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak ana bulvardan yan yola savruldu. Araç takla atıp yol kenarındaki ağacı devirdikten sonra büyük hasar gördü.

Kaza anı ve araçtaki hasar:

Kazanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden koparak yola fırladı, araç parçaları çevreye savruldu. Olay yerinde adeta savaş alanını andıran görüntüler oluşurken, otomobil kullanılamaz hale geldi ve yola saçılan parçalar dikkat çekti. Motorun araçtan ayrı bir noktada kalması, çarpmanın şiddetinin boyutunu ortaya koydu.

Müdahale, yaralananlar ve yol güvenliği:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak sürücü B.Ç. ile araçtaki bir yolcuyu kontrol altına aldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Bölge güvenlik önlemleriyle kapatılırken, yola ve çevreye savrulan parçaların toplama çalışması başlatıldı.

Kullanılamaz hale gelen otomobil ve çevreye yayılan parçalar, ekiplerin çalışmasının ardından kaldırıldı. Polis ekipleri kazıyla ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA&#039;DA KONTROLDEN ÇIKARAK ANA BULVARDAN YAN YOLA SAVRULAN OTOMOBİL, TAKLA ATIP AĞACI DEVİRDİ....

ANTALYA'DA KONTROLDEN ÇIKARAK ANA BULVARDAN YAN YOLA SAVRULAN OTOMOBİL, TAKLA ATIP AĞACI DEVİRDİ. KAZANIN ŞİDDETİYLE OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN KOPARAK DIŞARI FIRLARKEN, ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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