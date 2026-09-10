İstanbul'un hızlı metrosunda yeni yolcu rekorları

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı hattında yolcu rekorları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı Metro Hattı'na ilişkin güncel yolcu verilerini açıkladı. Bakan, hattın Türkiye'nin en hızlı metrosu olduğunu ve son dönemde peş peşe yolcu rekorları kırıldığını belirtti.

hattın yolcu verileri:

Uraloğlu, hattın Gayrettepe–Halkalı arasında 15 istasyon ile hizmet verdiğini ve bugüne kadar hattın taşıdığı yolcu sayısının 37 milyon 150 bin olduğunu söyledi. Günlük ortalama yolcu sayısının, Arnavutköy–Halkalı arasının hizmete açılmasından sonra 42 binden 51 bine çıktığını aktardı.

Bakan, hattın artan ilgisiyle yeni günlük rekorlara ulaşıldığını vurgulayarak 7 Eylülde 57 bin 139 ve 8 Eylülde 57 bin 309 yolcu taşındığını ifade etti.

açılış süreci ve istasyonlar:

Hat bölümler halinde işletmeye alındı. 22 Ocak 2023'te Kargo Terminali–Kağıthane etabı, 29 Ocak 2024'te Gayrettepe istasyonu, 19 Mart 2024'te Arnavutköy ve Taşoluk istasyonları hizmete girdi. Son olarak 19 Haziran 2026'da Halkalı, Halkalı Stadı, Olimpiyatköy, Kayaşehir ve İbn Haldun Üniversitesi istasyonları açılarak Gayrettepe'den Halkalı'ya uzanan kesintisiz 15 istasyonlu hizmet tamamlandı.

işletme ve sefer bilgileri:

Uraloğlu, hattın İstanbul Havalimanı başta olmak üzere kentin önemli ulaşım noktalarını birbirine bağladığını ve raylı sistem ağının entegrasyonuna katkı sağladığını belirtti. Hat işletmesinde 9 adet 4 vagonlu tren seti kullanılıyor ve günlük 145 sefer düzenleniyor.

Sefer aralıkları 15 dakika olup, Halkalı–Gayrettepe yönünde ilk sefer 06.00'da başlayıp 23.45'e kadar devam ediyor; Gayrettepe–Halkalı yönünde ise seferler 05.55'te başlayıp 23.55'e kadar sürüyor.

Uraloğlu, "Hattımıza olan ilginin artmasıyla birlikte yeni yolcu rekorlarına ulaşıyoruz." sözleriyle hattın artan talebe rağmen düzenli işletildiğini ve kent içi ulaşıma katkısının sürdüğünü ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın yolcu verilerini paylaştı: "Bugüne kadar hattımızda 37 milyon 150 bin yolcumuzu taşıdık"