Dolar 48,4910 +0,01%
Euro 56,5570 +0,10%
Bist 14.437,67 -0,47%
Altın Gram 6.918,31 -0,52%
EUR/USD 1,1640 +0,01%
Brent Petrol 102,10 +0,88%
--°

İstanbul'un hızlı metrosunda yeni yolcu rekorları

Uraloğlu, Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı hattında bugüne dek 37 milyon 150 bin yolcu taşındığını, günlük ortalamanın 51 bine çıktığını açıkladı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

İstanbul'un hızlı metrosunda yeni yolcu rekorları

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı hattında yolcu rekorları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı Metro Hattı'na ilişkin güncel yolcu verilerini açıkladı. Bakan, hattın Türkiye'nin en hızlı metrosu olduğunu ve son dönemde peş peşe yolcu rekorları kırıldığını belirtti.

hattın yolcu verileri:

Uraloğlu, hattın Gayrettepe–Halkalı arasında 15 istasyon ile hizmet verdiğini ve bugüne kadar hattın taşıdığı yolcu sayısının 37 milyon 150 bin olduğunu söyledi. Günlük ortalama yolcu sayısının, Arnavutköy–Halkalı arasının hizmete açılmasından sonra 42 binden 51 bine çıktığını aktardı.

Bakan, hattın artan ilgisiyle yeni günlük rekorlara ulaşıldığını vurgulayarak 7 Eylülde 57 bin 139 ve 8 Eylülde 57 bin 309 yolcu taşındığını ifade etti.

açılış süreci ve istasyonlar:

Hat bölümler halinde işletmeye alındı. 22 Ocak 2023'te Kargo Terminali–Kağıthane etabı, 29 Ocak 2024'te Gayrettepe istasyonu, 19 Mart 2024'te Arnavutköy ve Taşoluk istasyonları hizmete girdi. Son olarak 19 Haziran 2026'da Halkalı, Halkalı Stadı, Olimpiyatköy, Kayaşehir ve İbn Haldun Üniversitesi istasyonları açılarak Gayrettepe'den Halkalı'ya uzanan kesintisiz 15 istasyonlu hizmet tamamlandı.

işletme ve sefer bilgileri:

Uraloğlu, hattın İstanbul Havalimanı başta olmak üzere kentin önemli ulaşım noktalarını birbirine bağladığını ve raylı sistem ağının entegrasyonuna katkı sağladığını belirtti. Hat işletmesinde 9 adet 4 vagonlu tren seti kullanılıyor ve günlük 145 sefer düzenleniyor.

Sefer aralıkları 15 dakika olup, Halkalı–Gayrettepe yönünde ilk sefer 06.00'da başlayıp 23.45'e kadar devam ediyor; Gayrettepe–Halkalı yönünde ise seferler 05.55'te başlayıp 23.55'e kadar sürüyor.

Uraloğlu, "Hattımıza olan ilginin artmasıyla birlikte yeni yolcu rekorlarına ulaşıyoruz." sözleriyle hattın artan talebe rağmen düzenli işletildiğini ve kent içi ulaşıma katkısının sürdüğünü ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı&#039;nın yolcu verilerini paylaştı:...

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın yolcu verilerini paylaştı: "Bugüne kadar hattımızda 37 milyon 150 bin yolcumuzu taşıdık"

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa'da yağış öncesi ızgara seferberliği: MASKİ temizlikleri artırdı
images

Ormanya’dan fuarda yoğun ilgi: Kocaeli’nin yeşil projeleri alıcılarla buluştu
images

Kandıra kıyılarında güvenlik alarmı: dört plajda yüzme yasağı
images

Koruyucu sağlık hizmetlerini halka taşımak için fuar fırsatı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manisa'da yağış öncesi ızgara seferberliği: MASKİ temizlikleri artırdı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nden AB destekli 'SMEs Global Path' ile KOBİ'lere yeni eğitim modeli

Yeşilyurt belediyesi 31 yks derecesini ödülle taçlandırdı

Ormanya’dan fuarda yoğun ilgi: Kocaeli’nin yeşil projeleri alıcılarla buluştu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı