El emeğiyle 60 yıllık meslek, engellilere 30 yıllık destek

Adana’nın tarihi Kazancılar Çarşısında 60 yılı geride bırakan 73 yaşındaki İzzet Durmuş, son 30 yıldır bedensel engelli bireyler için kişiye özel ortopedik ayakkabılar üretiyor. Mesleğe 1966’da okulunu bitirdikten bir gün sonra babasının yanında başlayan Durmuş, yıllar içinde hem geleneksel ayakkabıcılığı sürdürdü hem de yurt dışı deneyimiyle uzmanlaştığı ortopedik üretimi Adana’da yaygınlaştırdı.

Yurt dışı deneyimi ve dönüş:

Ekonomik nedenlerle Suudi Arabistan’a giden Durmuş, burada 7 yıl kaldı ve bir ayak sağlığı merkezinde ortopedik ayakkabı yapımını öğrenmeye başladı. Edindiği tecrübeyi geliştirdikten sonra Adana’ya dönen usta, yaklaşık 30 yıldır engellilerin yürüyüşünü kolaylaştıran özel çözümler üretiyor.

Her ayağa özel yaklaşım:

Durmuş, ortopedik ayakkabı üretiminin geniş bir alan olduğunu vurguluyor ve her müşterinin ihtiyacının farklı olduğunu belirtiyor. Felç, trafik kazası, kas erimesi ve doğuştan gelen ayak şekil bozuklukları gibi sebeplerle yürüme güçlüğü yaşayan kişiler için kalıp hazırlıyor. Bazı vakalarda bir ayağın diğerinden 15 santimetre daha kısa olduğu durumlarla karşılaştığını belirten usta, konfor için fermuar gibi özel detaylar da ekliyor.

İzzet Durmuş’un üretim süreci el emeğine dayanıyor: her ayağın ölçüsü alınarak özel kalıp çıkarılıyor, malzeme ve montaj kişiye göre uyarlanıyor. Bu titiz çalışma, yalnızca fiziksel destek sağlamakla kalmıyor, kullanıcıların günlük yaşam kalitesini artırıyor.

Usta gözüyle mesleğin geleceği:

Durmuş, meslekte çırak yetişmemesinden yakınıyor ve Z kuşağının ayakkabıcılığa ilgi göstermediğini ifade ediyor. Adana’da kendisi dışında bu işi yapan iki kişinin daha bulunduğunu, Konya, Balıkesir, İstanbul ve Ankara gibi illerde ustalar olduğunu, Türkiye genelinde ise ortopedik ayakkabı yapanların sayısının yaklaşık 10 kişi civarında olduğunu söylüyor. Mesleğin sadece anlatılarak öğrenilemeyeceğini, tecrübe, emek ve sabır gerektirdiğini vurguluyor.

İşin manevi boyutuna da değinen Durmuş, "Vallahi mutlu oluyorsun; hem para alıyorsun hem de ondan bir dua alıyorsun. Bu sana psikolojik olarak bir mutluluk veriyor. Bir şeyi başarmanın tadını alıyorsun" sözleriyle hizmetinin kendisine kattığı değeri anlatıyor. Yeni nesilden umutlu olduğunu belirten usta, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekiyor.

Hem geçimini sağlayan hem de birçok kişinin günlük yaşamını kolaylaştıran bu el işi, Kazancılar Çarşısı’nda süregelen bir ustalık geleneğinin güncel ve yaşamsal bir örneğini oluşturuyor.

ADANA'DA TARİHİ KAZANCILAR ÇARŞISI'NDA 60 YILDIR AYAKKABICILIK YAPAN 73 YAŞINDAKİ İZZET DURMUŞ, SON 30 YILDIR BEDENSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN KİŞİYE ÖZEL ORTOPEDİK AYAKKABILAR ÜRETİYOR.