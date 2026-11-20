Yaşar Üniversitesi THE 2027 sıralamasında Ege bölgesinin zirvesini korudu

Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan "2027 Dünya Üniversite Sıralaması"nda Yaşar Üniversitesi 1401-1600 bandında yer aldı. Londra merkezli THE, sıralamada 118 ülkeden 2.297 üniversiteyi değerlendirdi; Türkiye'den listede 124 üniversite yer aldı. Kurumlar; öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi ile iş birliği ve uluslararası görünürlük dahil olmak üzere 18 performans göstergesi üzerinden puanlandırıldı.

Araştırma kalitesinde ege’de birinci:

Yaşar Üniversitesi, sıralamanın en yüksek ağırlığa sahip başlıklarından biri olan Araştırma Kalitesi'nde 52,8 puan elde ederek Ege Bölgesi'nde birinci oldu ve Türkiye genelinde ilk 20'ye girdi. Uluslararası Görünürlük alanında ise 42,2 puanla Ege Bölgesi'nin en yüksek puanını alarak Türkiye'de 28. sırada yer aldı. Genel sıralamada üniversite, Ege Bölgesi'ndeki tüm üniversiteler arasında ilk 2'ye girerken bölgedeki vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada konumlandı.

Eğitimde kalite, araştırmada liderlik:

Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Yaşar Üniversitesi olarak kuruluşumuzdan bu yana eğitimde kaliteyi, bilimsel üretkenliği ve uluslararası arenada ülkemizi ve bölgemizi temsil etmeyi temel önceliklerimiz arasında konumlandırdık. Gençlerimizi yalnızca akademik bilgiyle değil, eleştirel düşünebilen, araştıran, yenilik üreten ve küresel ölçekte rekabet edebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite Sıralaması’nda elde ettiğimiz sonuçlar, bu yaklaşımımızın uluslararası düzeydeki karşılığını ortaya koyması bakımından son derece değerli. Akademik yetkinliğimizi, araştırma kapasitemizi ve küresel iş birliklerimizi güçlendirerek üniversitemizin uluslararası konumunu daha da ileri taşımaya kararlıyız."

Prof. Dr. Levent Kandiller, Yaşar Üniversitesi Rektörü, sonuçları değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası yükseköğretim sıralamalarında elde ettiğimiz sonuçlar, üniversitemizin akademik niteliğini ve araştırma kapasitesini ortaya koyması bakımından büyük önem taşıyor. Ancak biz eğitim ve araştırmadaki başarıyı yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda akademik sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Özellikle Araştırma Kalitesi ve Uluslararası Görünürlük alanlarında Ege Bölgesi’ndeki tüm üniversiteler arasında birinci olmamız, bilimsel çalışmalarımıza, nitelikli yayınlara ve uluslararası akademik iş birliklerine yönelik yaklaşımımızın somut bir göstergesi. Bunu dünya genelindeki pek çok üniversiteye kıyasla daha sınırlı kaynaklarla gerçekleştiriyor olmamız, araştırma ekosistemimizin verimliliğini ve akademisyenlerimizin yetkinliğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde araştırma altyapımızı güçlendirmeye, bilimsel üretimi desteklemeye ve uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz".

TİMES HİGHER EDUCATİON’IN (THE) YAYINLADIĞI "2027 DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASI"NDA 1401-1600 BANDINDA YER ALAN YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, EGE BÖLGESİ’NDE ZİRVEDEKİ KONUMUNU SÜRDÜRÜRKEN, ARAŞTIRMA KALİTESİ VE ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜK ALANLARINDA İSE EGE BÖLGESİ’NDE BİRİNCİ SIRADA YER ALDI.