Eskişehir'de yarım asırlık meslekte değişen talepler

Duran Özmen, Eskişehir'de 40 yıldır sürdürdüğü terzilik mesleğinde son yıllarda gözlemlediği değişiklikleri anlatıyor. Özmen, hazır giyimdeki fiyat artışları ve üretim eğilimlerinin dönüşmesiyle birlikte dükkanında artık daha çok onarım ve tadilat işlerinin öne çıktığını söylüyor. Vatandaşların yeni kıyafet almak yerine ellerindekileri uzun süre kullanabilmek için tamir yoluna gitmesi artık rutin bir talep haline geldi.

Mevsimsel talepler ve onarım çeşitleri:

Özmen, yılın farklı dönemlerinde gelen işlerin değiştiğini belirtiyor. Kış aylarında mont tamiri, fermuar değişimi ve temizleme gibi kalın dış giyim ürünlerine ait işler öne çıkarken, yaz yaklaşırken penye, gömlek ve pantolonlarda kısaltma, daraltma ve genişletme talepleri artıyor. Bu akış, dükkanın iş planlamasını ve malzeme stokunu doğrudan etkiliyor.

Kușaklar arası moda farkı ve müşteri profili:

Duran Özmen, müşteri profilinin büyük ölçüde orta yaş ve üzeri kesimden oluştuğunu vurguluyor. İnsanların tamirat yolunu seçmesinin yalnızca bütçe ile açıklanamayacağını, hazır giyim mağazalarındaki yeni sezon ürünlerinin ağırlıklı olarak gençlere yönelik tasarlandığını belirtiyor. Bu durum, aranan tarzı bulamayanların tadilatı tercih etmesine yol açıyor.

Özmen ayrıca gençlerin moda anlayışına cevap veremediğini ifade ediyor: orta yaşlı ve yaşlı müşteriler kot pantolonlarındaki yırtıkları ördürmeye gelirken, gençler sağlam kotu getirip yırtık görünümü kazandırmak istiyor. Özmen, 'ben yırtmayı bilmiyorum, o teknoloji bizde olmadığı için biz yırtamıyoruz' diyerek bu taleplere yanıt veremediğini anlatıyor. Bu durum, terzilikte geleneksel el işçiliği ile gençlerin talep ettiği estetik arasındaki uçurumu ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, Eskişehir'deki bu dükkan, ekonomik koşullar ve kuşaklar arası moda tercihlerinin birleşimiyle onarım ve tadilat hizmetlerinin merkezine dönüştü; ancak gençlerin talep ettiği estetik değişiklikler, mevcut teknik ve anlayış farkı nedeniyle karşılanamıyor.

ESKİŞEHİR'DE 40 YILDIR TERZİLİK YAPAN DURAN ÖZMEN,