Diyarbakır mutfağı fuarda:

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 17-22 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlarken Diyarbakır’ın zengin mutfak kültürünü ve kadın üreticilerin emeğini görünür kıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi fuarda açtığı stant ve düzenlediği atölyelerle yerel lezzetleri tanıtmayı amaçladı.

Kadın üreticilerin görünürlüğü:

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan stantta kentin kültürel değerlerini yansıtan tanıtım materyallerinin yanında kadın kooperatifleri ve dayanışma gruplarının ürünleri de sergilendi. Stantta 7 kadın dayanışma grubuna satış alanı tahsis edildi; fuar aracılığıyla kadın emeğinin görünür kılınması ve üretim deneyimlerinin paylaşılması hedeflendi.

Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı ise fuara Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Grubu ile katıldı. Standta kadınların el emeğiyle üretilen; sirke, merhem, krem, tentür ve bitkisel yağlar tanıtılarak ziyaretçilere sunuldu.

Atölyeler ve tadım deneyimi:

Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Markalaşma ve Şube Müdürü Ercan Alpay, fuarda kadın üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini, 7 dayanışma grubunun kendilerine ayrılan alanlarda ürünlerini sergileyip satış yaptığını belirtti. Gastronomi Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 farklı atölye programı kapsamında kentin coğrafi işaretli yemeklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlandı.

Atölyelerde hazırlanan lezzetler fuar katılımcılarına ikram edildi; böylece Diyarbakır’ın geleneksel mutfak kültürü yalnızca anlatımla sınırlı kalmayıp tadım deneyimiyle de ziyaretçilere ulaştırıldı. 19 Kasım etkinliğinde Executive Chef Mesude Önen tarafından çörek yapımı uygulamalı olarak gösterildi ve hazırlanan çörekler katılımcılara ikram edildi.

Programın kalan günlerinde de atölyeler devam etti: 20 Kasım’da usta öğretici Fatma Kaya eşliğinde Cimilli Tatlısı, 21 Kasım’da şef aşçı Özden Tetik Islanmaz tarafından Kürt Mustafa çorbası hazırlanırken, etkinliklerin son günü 22 Kasım’da gastronomist Alaaddin Kılıç ile Sıfır Atık Kabak Meftunesi Atölyesi düzenlendi.

Fuar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonuyla hem kadın üreticilerin ekonomik ve sosyal görünürlüğünü artırmayı hem de kentin gastronomi mirasını kaynağında tanıtmayı sürdürüyor.

Diyarbakır'ın gastronomi mirası kadın emeğiyle tanıtılıyor