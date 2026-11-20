ziyaretin kapsamı:

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, beraberindeki heyetle Yeşilköy köyünü ziyaret etti. Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Veli Aktaş, İl Genel Meclis Üyeleri Necmi Işık ve Burhan Ustabaş, Özel İdare Müdür Vekili Necmi Acar, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Emine Gürbüdak ile Özel İdare Şantiye Şefi Mert Şahin hazır bulundu.

vatandaş talepleri ve değerlendirme:

Köyde yapılan incelemeler sırasında Kaymakam Uzan, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Yapılan görüşmelerde öncelikli sorunlar yerinde tespit edildi ve not alındı.

Uzan, köylerin gereksinimlerinin saha çalışmalarıyla ortaya konmasının önemine vurgu yaparak, gelen taleplerin ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesinin takip edileceğini belirtti. Heyet üyeleriyle birlikte yapılan tespitlerin kurumlar arası koordinasyonla çözüm odaklı ele alınacağı kaydedildi.

AKÇAKOCA KAYMAKAMI DR. HACI ARSLAN UZAN, BERABERİNDEKİ HEYETLE YEŞİLKÖY KÖYÜ’NÜ ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU. ZİYARETTE VATANDAŞLARIN TALEP VE İHTİYAÇLARI DEĞERLENDİRİLDİ.