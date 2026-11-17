AOSB'de kapsamlı sunum ve değerlendirme yapıldı:

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) yönetimi, bölgenin mevcut durumu, üretim kapasitesi ve devam eden yatırımları hakkında uluslararası heyete detaylı bilgi verdi. Toplantı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile Dünya Bankası temsilcilerinin katılımıyla AOSB Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Görüşmede AOSB'nin altyapı iyileştirme çalışmaları, lojistik kapasitenin genişletilmesi ve sanayinin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik vizyon projeleri ele alındı. AOSB yönetimi, sürdürülebilir üretim ve yatırım imkanlarına ilişkin planları aktarırken, heyetle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Katılımcılar ve temsilciler:

Toplantıya, Dünya Bankası Grubu Genel Müdürü ve Bilgi Yönetiminden Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Paschal Donahoe, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Jean-Christophe Carret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rıfat Duran ile beraberlerindeki heyet katıldı.

AOSB adına toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Tosmur, Nedim Büyüknacar, Fatma Uğur Ersöz, Kemal Özçetin, Asım Gül ve Ahmet Aslan ile Denetim Kurulu Üyesi Ali Fuat Batmaz hazır bulundu. Ayrıca AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tosmur ve Platform Yönetim Kurulu Üyesi Merve Sütcü de toplantıda yer aldı.

Gelecek odaklı iş birliği fırsatları:

Toplantıda, AOSB'nin sahip olduğu yatırım potansiyeli ve hızlı ilerleyen projelerin, bölgenin üretim ve lojistik dinamizmini artıracağı vurgulandı. Heyetle paylaşılan bilgiler ışığında, altyapı güçlendirme, sürdürülebilir üretim ve uluslararası bağlantıların geliştirilmesi konularında iş birliği imkanları değerlendirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, toplantıda AOSB'nin üretim gücü, yatırım hedefleri ve planlanan vizyon projeleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yaparken, ziyaret ve destekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan başta olmak üzere tüm heyete teşekkür etti.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB), SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI ORUÇ BABA İNAN VE DÜNYA BANKASI’NIN ÜST DÜZEY HEYETİNİ AĞIRLADI