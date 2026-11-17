Milliler uluslar liginde b ligine düştü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki gruplarda alınan sonuçlar ve averaj farkları nedeniyle UEFA Uluslar B Ligi'ne düştü. Yunanistan’ın Sırbistan’ı 1-0 mağlup etmesi sonrasında Türkiye'nin A Ligi'ndeki durumu doğrultusunda küme düşme kesinleşti.

Maçın dönüm anı:

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 6. maçında Yunanistan ile Sırbistan, Volos kentindeki Panthessaliko Stadyumu’nda karşılaştı. Ev sahibi ekipte Giorgos Masouras, maçın 69. dakikasında attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandırdı ve bu sonuç gruplardaki tabloyu etkiledi.

Averaj ve sıralama etkileri:

Sırbistan, oynadığı 6 karşılaşmada 4 gol atıp 12 gol yedi ve grubu -8 averajla tamamladı. Sırbistan, A Ligi'nde averaj açısından A Milli Takımı'ndan daha avantajlı bulunarak play-out oynamaya hak kazandı. Türkiye ise Fransa, Belçika ve İtalya ile yer aldığı grubu puansız tamamladı; attığı 4 gole karşın kalesinde 15 gol gördü ve -11 averajla UEFA Uluslar B Ligi'ne düşen ikinci takım oldu.

Bu sonuçlar, grup performansındaki gol ve savunma dengesinin turnuva sıralamasında belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 2. GRUP'TA YUNANİSTAN'IN SIRBİSTAN'I 1-0 MAĞLUP ETMESİYLE BİRLİKTE UEFA ULUSLAR B LİGİ'NE DÜŞTÜ.