bayburt'ta kırsal yatırımlara hibe sözleşmeleri başladı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 17. Etap Ekonomik Yatırımlar kapsamında Bayburt'ta hibe sözleşmeleri imzalanmaya başlandı. Program çerçevesinde 205 yatırımcı ile sözleşme yapılacak ve yatırımcılara 98.168.673 lira tutarında hibe desteği sağlanacak.

Söz konusu projelerin toplam yatırım tutarı ise 163.614.474 lira olarak açıklandı. Destekler, tarıma dayalı ekonomik yatırımların güçlendirilmesini hedefliyor.

programın kapsamı:

KKYDP 17. Etap Ekonomik Yatırımlar kapsamında yürütülen destekler, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine ilişkin tebliğ doğrultusunda belirleniyor. Başvuruları kabul ederek hibe almaya hak kazanan projelerle Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında sözleşme süreci başlatıldı.

başvuru ve bilgilendirme:

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyen yatırımcılar, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü'ne başvurabilecek. İl müdürlüğü, sözleşme süreçleri ve uygulama adımları hakkında yatırımcılara rehberlik ediyor.

BAYBURT'TA 205 YATIRIMCIYA 98,1 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK