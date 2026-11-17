Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Ekim itibarıyla 89 bin 325 oldu. Bu rakam, Eylül ayında açıklanan 89 bin 68 seviyesinden 257 araçlık artış gösterdi.

Araç türleri dağılımı:

Kentte trafiğe kayıtlı araçların yarısından fazlasını otomobiller oluşturuyor; kayıtlarda 50 bin 308 otomobil yer alıyor. Motosiklet sayısı 15 bin 381 olarak kaydedildi. Diğer taşıtların dağılımı ise 10 bin 544 kamyonet, 6 bin 979 traktör, 3 bin 490 kamyon, 1 bin 632 minibüs, 601 otobüs ve 390 özel amaçlı araç şeklinde gerçekleşti.

Bölgesel karşılaştırma:

Batı Karadeniz'de Karabük'ün komşu illerinde ise trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayıları farklılık gösteriyor; Zonguldak'ta 218 bin 865, Bartın'da ise 72 bin 731 araç kayıtlara geçti.

KARABÜK'TE TRAFİĞE KAYITLI MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI, EKİM AYI İTİBARIYLA 89 BİN 325'E YÜKSELDİ.