Didim'de kapalı alanda safran denemesi beklenenin ötesinde verim verdi

Aydın’ın Didim ilçesinde işadamı ve jeoloji mühendisi Halit Temiz tarafından deneme amaçlı başlatılan kapalı alan safran üretimi olumlu sonuç verdi. Proje, ilk etapta kullanılan 14 bin safran soğanı ile hayata geçirilmiş ve yetişen çiçeklerin hasadıyla birlikte ürünün kalitesi ve verimi gözlemlenmiş oldu.

yerel girişim ve altyapı yatırımı:

Temiz, Didim’e daha önce turizm tesisleri kurmak amacıyla gelmiş; bölgede ilk olarak kuyu açarak termal suya erişim sağladı. Ardından tarımı desteklemek amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında kapalı ortamda safran üretimini denedi. Deneme aşaması başarıyla tamamlandı ve üretim ticari hasat aşamasına geçti.

safranın kökeni ve üretim yöntemi:

Temiz, safranın anavatanının Ege bölgesi olduğuna dikkat çekerek isminin Santorini Adası’ndan geldiğini ve müzelerde sergilenen duvar resimlerinde safranın 3 bin 500 yıllık bir geçmişe işaret ettiğini aktardı. Ayrıca safranın tarihte İran ile ilişkilendirilen gelişiminin sonrasında, son beş yıldır Türkiye’de dikey tarım ve kapalı ortam uygulamalarında üretildiğini; Didim örneğinin ise bölgede bir ilk olduğunu belirtti.

Kapalı alan üretiminin tercih edilme sebepleri arasında iklimin kontrol edilebilmesi ve hasat döneminde doğadaki arıların insanlardan önce davranmasının yol açtığı verim ve kalite düşüşlerinin önlenmesi yer alıyor. Temiz, ortamı safranın gereksinimlerine göre iklimlendirerek üretim yaptıklarını söyledi.

hasat süreci ve ekonomik değer:

Safran hasadı büyük bir titizlikle yapılıyor; açan çiçekler tek tek toplanıp çiçek yaprakları arasından safran iplikçikleri ayrıştırılarak saf ürün elde ediliyor. Elde edilen safran paketlendikten sonra yüksek fiyatlarla alıcı buluyor; haber metninde belirtilen rakama göre safranın kilogram fiyatı 1.5 milyon TL seviyesine ulaşıyor.

Bu sonuçların bölge çiftçisine yeni bir gelir kapısı açması ve Didim’de tarımsal çeşitliliği artırması bekleniyor. Projenin deneysel aşamadan ticari üretime geçmesi, kapalı alanda safran yetiştiriciliğinin yerel tarım modellerine entegrasyonu açısından önem taşıyor.

Halit Temiz’in başlattığı bu uygulamanın ilerleyen dönemlerde ölçeklendirilmesi halinde, bölgesel tarım ekonomisine olumlu katkılar yapabileceği değerlendiriliyor.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE BİR İŞADAMI TARAFINDAN DENEME AMACIYLA KAPALI ALANDA BAŞLATILAN SAFRAN ÜRETİMİ OLUMLU SONUÇ VERDİ. İLK OLARAK 14 BİN SAFRAN SOĞANI İLE ÜRETİME BAŞLAYAN İŞADAMI HALİT TEMİZ, OLDUKÇA BAŞARILI VE VERİMLİ BİR ÜRÜN YETİŞTİRMEYİ BAŞARARAK HASADA BAŞLADI. FİYATI ALTINLA YARIŞAN VE KİLOSU 1.5 MİLYON TL'YE SATILAN SAFRANIN BÖLGE ÇİFTÇİSİNE DE UMUT OLMASI BEKLENİYOR.