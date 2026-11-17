Feke'nin sedir ormanlarında rekolte yükseldi

Adana'nın Feke ilçesinde, bin 600 rakımlı sedir ormanlarında bu yıl mantar bolluğu yaşanıyor. Yağışlı geçen sonbaharın etkisiyle bölgede son 10 yılın en verimli sezonlarından biri kaydedildi. Sabahın ilk ışıklarıyla ormana akın edenler, sedir ağaçlarının altında yoğun miktarda mantar buluyor.

Bölge sakinleri, topladıkları mantarların yeniden yetişebilmesi için köklerine zarar vermemeye özen gösteriyor. Hasadın uzamasıyla Feke genelinde günlük olarak yaklaşık 30 ton düzeyinde mantar toplandığı belirtiliyor.

toplama geleneği ve ekonomik katkı:

Sedir mantarı, özellikle Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinde rağbet görüyor ve bölge halkının önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Ürünün kilosu yörede genellikle 250-300 TL arasında el değiştiriyor; bu gelir ailelerin çeyizinden çocukların okul harçlıklarına kadar birçok ihtiyacına katkı sağlıyor.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen de ilçe sakinleriyle birlikte ormana çıkarak hasada katıldı. Başkan Özen, Feke ile Japonya arasındaki yaklaşık 12 bin kilometrelik mesafeye değinerek mantarın ilçe ekonomisindeki önemine vurgu yaptı ve herkesle birlikte hasadı yaptıklarını aktardı.

Yıllardır sedir mantarı toplayarak geçimini sağlayan üreticilerden Sendur Özen, mantarın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını, çeyiz ve takılarını bu gelirle temin ettiğini söyledi. Dönemsel olarak bölge dışından gelenler de var; Aydın Özen mantar toplamanın onlar için spor ve tatil niteliğinde olduğunu belirtti. 11 yaşındaki Azra Özen ise tatilde mantar toplayarak kendi okul harçlığını çıkardığını ifade etti.

ihracat ve kalite farkları:

Mansurlu Mahallesi'nden sedir ormanlarına gelen toplayıcılar, bu yılki bolluğun son on yılda görülmeyen düzeyde olduğunu aktardı. Toplayıcılardan Hakan Avli, mantarın bölgeye özgü olduğunu ve Japonya'ya gönderildiğini söyledi. Avli, sezona başlangıçta kilonun 750 TL'ye kadar çıktığını, ardından 250 TL'ye kadar gerilediğini belirtti.

İhracatta genellikle kapalı mantarlar tercih ediliyor; açılan mantarlar ise ikinci kalite olarak değerlendiriliyor. Bu ayrım, hem fiyatı hem de ihracat kanalını etkiliyor.

Sonuç olarak Feke'deki sedir mantarı sezonu, yerel ekonomiye doğrudan katkı yaparken bölge halkının geleneksel toplama yöntemleriyle kırsal gelirlerini desteklemeye devam ediyor. Hasat sezonunun sürmesiyle birlikte hem iç piyasa hem de ihracat yönlü hareketlilik gözleniyor.

FEKE BELEDİYE BAŞKANI CÖMERT ÖZEN EŞİ AYŞE ÖZEN'E SEDİR MANTARI HEDİYE ETTİ.