karar ve kapsamı:

Bayburt'un Demirözü ilçesinde, Esentepe ve Şirin mahallelerinde yeni imar alanları içinde bulunan sulama hatlarının Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kaldırılmasına karar verildi. Söz konusu hatların yer aldığı alanlar, yeni imar düzenlemeleri kapsamında değerlendirilerek müdahale edilecek.

belediyenin uyarısı:

Demirözü Belediyesi yaptığı duyuruda, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belirlenen alanlarda tarımsal faaliyet yürütmemeleri gerektiğini bildirdi. Belediyenin açıklamasında, söz konusu bölgelerde tarım yapılmaması gerektiği açıkça vurgulandı ve halkın bu kurala uyması istendi.

bilgilendirme ve erişim:

Belediye ayrıca, alanlara ilişkin ayrıntılı bilgilerin askı ilan panosunda ilan edildiğini duyurdu. İlgililer, panoda yer alan liste ve sınır bilgilerini inceleyerek hangi bölgelerin etkilendiğini öğrenebilecek.

Kararın uygulanmasıyla birlikte imar sınırları içinde kalan sulama altyapısının kaldırılması planlanıyor; belediye yetkilileri vatandaşları alınacak önlemler ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmiş durumda. Vatandaşların belirlenen bölgelere ilişkin duyuruları takip etmeleri gerektiği tekrarlandı.

DEMİRÖZÜ'NDE YENİ İMAR ALANLARINDAKİ SULAMA HATLARI KALDIRILACAK